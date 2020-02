FOTO:Prva petkova molitev v ljubljanski džamiji

Na poti k prvi petkovi molitvi v ljubljanski džamiji. FOTO: Blažž Samec/Delo

Številni verniki so prišli do muslimanskega verskega centra iz smeri Tivolija in preko gorenjske proge. FOTO: Blažž Samec/Delo



Vabilo

Spominski posnetek pred prvim obiskom nove ljubljanske džamije. FOTO: Blažž Samec/Delo

Točno ob 12.17 se je v novi ljubljanski džamiji začela prva petkova molitev, ena najpomembnejših muslimanskih molitev, ki je za moške praviloma obvezna. Množice so se proti džamiji začele v spoštljivem miru zgrinjati že sredi dopoldneva, ob začetku molitve so moški stali tudi na dvorišču pred džamijo, ki sicer sprejme 1400 vernikov in ki jo bodo uradno odprli junija letos.Muslimanski verniki so prihajali iz vse Slovenije, pa tudi s Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, kaže pa, da so upoštevali napotek, da naj poskušajo parkirati tudi v okolici, ne samo ob samem muslimanskem kulturnem centru na Džamijski ulici, saj je v tem delu Bežigrada ob obnovi Parmove ulice prometni režim spremenjen in zapleten.Tako so verniki prihajali iz smeri Tivolija in pri nekdanji šišenski železniški postaji oziroma pivovarni Union prečkali gorenjsko progo, drugi so prihajali z bližnjih bežigrajskih parkirišč preko zemljišč ob gradbišču. Vsekakor niti garaža pod džamijo, v katerih je okrog sto parkirnih mest, ob začetku molitve ni bila povsem polna.Za moške muslimanske vernike je petkova molitev, »džuma«, kot rečeno, obvezna, doslej so jo tako v Ljubljani kot drugod po Sloveniji opravljali po molilnicah, nekdaj bolj na skrivaj, zadnje čase manj. Dejstvo, da je petek v naših krajih delovni dan, verniki rešujejo vsak po svoje.Prve petkove molitve v ljubljanski džamiji so se udeležili – tak je v naših krajih običaj, izvemo v klepetu – le moški verniki, večinoma praznično oblečeni, pri vseh drugih molitvah v ločenih prostorih sodelujejo tudi ženske. Tiste redke, ki so tokrat prišle, so med molitvijo čakale v okolici in v že odprti restavraciji v samem muslimanskem kulturnem centru. Ta bo, vključno s samo džamijo, za vse, ki so lepo vabljeni, odprt ta konec tedna, v soboto in nedeljo.