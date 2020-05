Prvega septembra namesto dveh šol ena

Ljubljana

MOL: To ni ukinitev, ampak prekinitev delovanja

Strokovna podpora

- Kljub pomislekom ravnateljev in sveta staršev na ljubljanski občini pravijo, da bodo pripojitev osnovne šole Bičevje k osnovni šoli Kolezija izpeljali. S prvim septembrom bo to ena šola. »Projekt pripojitve nadaljujemo, saj še vedno traja tako kadrovsko-vodstvena kot prostorska problematika širšega območja obeh šol,« so sporočili z MOL.Dober mesec dni po tem, ko so med epidemijo na občini naznanili odločitev o pripojitvi javnih šol,, ravnateljica OŠ Kolezija, ugotavlja, da je to bolj unikum kot praksa. »Zato me malce skrbi, toda ker smo postavljeni pred dejstvo, je zdaj treba iskati izhode,« pravi. »To je odločitev ustanovitelja in izpeljati jo moramo tako, da bo najbolje za učence in zaposlene. Kakor vidim, poti nazaj ni,« meni ravnateljica javne šole, ene od 48, katerih ustanoviteljica je ljubljanska občina in v kateri že dlje opozarjajo na prostorsko stisko.Z ravnateljem OŠ Bičevjesta januarja sklenila, da na šoli zagotovijo prostor trem razredom OŠ Kolezija. »Naša šola se polni, sosednja se prazni, toda ni rešitev, da bodo otroci delali v najetih prostorih na sosednji šoli,« nadaljuje Trillerjeva. »Ker adaptacij ni več mogoče izvesti, so nam na občini obljubili gradnjo prizidka, ki naj bi bil vseljiv prvega septembra 2021. S tem na OŠ Kolezija rešimo prostorske težave, zato ne vem, zakaj zdaj še pripojitev OŠ Bičevje. A to je v domeni občine in tako so se odločili,« poudarja sogovornica, ki hkrati opozarja, da je novo šolsko leto tik pred vrati. »Treba bo narediti dober akcijski plan pripojitve. Nekateri pogovori o tem so že stekli, toda narediti bo treba še veliko, časa pa je zelo malo.« Podobno je na prvem sestanku pri županu Zoranu Jankoviću opozoril Klun: »Z ravnateljico sva povedala, da se niti učitelji niti starši obeh šol ne strinjajo s pripojitvijo, da je zelo malo časa za izvedbo, da čas zaradi koronavirusa ni primeren in da bi bilo z združitvijo treba počakati. Janković je dejal, da v tem vidi izboljšanje kakovosti pedagoškega dela in da bo postopke nadaljeval.«Na občini zatrjujejo, da bodo obema šolama zagotovili »vso potrebno podporo za uspešno pripojitev, tudi z dodatnim nadstandardom, pri tem pa v sodelovanju z aktivom ravnateljev oblikovali skupino za vsebinsko, organizacijsko in pravno podporo«. Po prvem septembru bo OŠ Kolezija vodila sedanja ravnateljica šole. To po njihovem »ne pomeni ukinjanja samostojne šole« OŠ Bičevje, na kateri so leta 2016 praznovali pol stoletja delovanja, temveč prekinitev delovanja te šole kot samostojne pravne osebe. OŠ Kolezija prevzame tako zaposlene kot učence, pri čemer bodo, kakor zagotavljajo na MOL, »vsi zaposleni ohranili svoja delovna mesta, odpuščanja ne bo«., predstavnica sveta staršev na OŠ Bičevje, je prepričana, da noben razlog, ki ga navajajo na občini, ne zdrži. »Imamo šolo s polnim programom, ne primanjkuje nam niti učencev niti učiteljev, imamo ravno prav prostora.« Po njenem bi morala občina slediti pravilniku o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, v katerem piše, kako se lahko spreminja njihov status. »Na občini vztrajajo, da jih zavezuje zakon o zavodih, pravilnik pa ne, saj gre za pripojitev in ne ukinitev ali spremembo statusa šole. Toda če bodo šoli združili in bo vse prevzela OŠ Kolezija, to pomeni prav to, kar piše v pravilniku,« meni Marija Burnik. Prvi september se bliža, toda še vedno ostajajo neodgovorjena vprašanja tako glede delovanja organov šole v prihodnje kot povsem konkretnih zadev, kakor sta nabava delovnih zvezkov in prevoz do šole. Vse to so po njenih besedah izpostavili na nedavnem sestanku na občini, a so z njega odšli brez odgovorov. »Če župan meni, da je to najboljša rešitev za prostorsko stisko Kolezije in dom­nevno slab kolektiv Bičevja, naj to izpelje, kakor je treba, v letu ali dveh z razmisleki, pogovori in usklajevanjem. Trenutno ni nič usklajeno. S prvim septembrom naj bi bile stvari skupne, toda nihče ne ve, kako konkretno.«Medtem ko na Zavodu RS za šolstvo pravijo, da za to niso pristojni, so z ministrstva za izobraževanje sporočili le, da so statusne spremembe urejene v 51. členu zakona o zavodih: »Po tem določilu ustanovitelj sprejme odločitev, da se en zavod pripoji drugemu ali da se dva zavoda združita v enega.«Da podobnega primera, kot je napovedana pripojitev, ne pozna, pravi, vodja Aktiva ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol, prav tako ne pozna ozadja primera. »Zagotovo je to za aktualna ravnatelja velik zalogaj, zato ne preseneča, da ne kažeta znakov, da bi se s tem zelo strinjala,« meni Gorup. Po njegovih besedah združenje nima pristojnosti za opredeljevanje do zadeve, bodo pa iskali najboljšo mogočo podporo.Potem ko jih je o napovedani odločitvi MOL seznanil ravnatelj Klun, so se v združenju obrnili na občinski oddelek za izobraževanje in prosili za pojasnila. »Če smo dali kak apel, so ga doslej upoštevali, zato sem prepričan, da bodo tudi tega in nas bodo transparent­no obveščali. Drugače se lahko bojimo, da bo po podobni poti šla še katera druga šola. Pojasniti morajo logiko v ozadju pripojitve, da bomo razumeli, zakaj se to dogaja, in bomo to lažje sprejeli.« Kakor pravi Gorup, se sicer na skupnih sejah, na katerih sedijo tudi predstavniki občine, o tem niso pogovarjali.