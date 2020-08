Prvi šolski dan bo letos nekaj posebnega

Ravnatelj Marjan Gorup, Marija Fabčič in podžupan Aleš Čerin pred novim šolskim letom. FOTO: Voranc Vogel/Delo



V šoli samo prvi dan samo en starš prvošolca

Rumene rutice so obvezne za uče nke in učence prvih in drugih razredov. FOTO: Jure Eržen/Delo



Varno na cesti

V glavnem mestu je v vrtcih in osnovnih šolah vse pripravljeno za začetek novega šolskega leta, ki bo zaradi koronavirusa že od prvega dne drugačno, kot so bila prejšnja. Če je bila doslej morda glavna skrb varnost na cesti in pri prihodu ter odhodu iz vrtcev in šol – za kar bo tudi letos poskrbljeno v največji možni meri – je letos poudarjena skrb za varnost v samih ustanovah. Od prihoda, preko prostorske organizacije in ureditve prehrane, do samega pouka.Še večje bodo spremembe za del učencev štirih ljubljanskih osnovnih šol , saj bodo šolske klopi zaradi večjih investicijskih del drgnili na nadomestnih lokacijah, kamor jih bodo po prihodu v matično šolo varno, večinoma z avtobusi, prepeljali v začasne prostore in jih po pouku tudi pripeljali nazaj.V ljubljanskih javnih vrtcih bo v novem šolskem letu 96 odstotkov vseh predšolskih otrok, nekaj več kot trinajst tisoč, več kot 2700 jih bo prišlo v vrtce prvič. Osnovnošolcev je še enkrat več, več kot 26.000, nekaj manj kot tri tisoč je prvošolcev.Podžupanje na novinarski konferenci pred začetkom šolskega leta zatrdil, da so vsi izvrstno pripravljeni, in dodal, da je proračun za vzgojo in izobraževanje z 90 milijoni evrov drugi največji v MOL. Od leta 2006 je bilo v ta namen namenjenih 1,15 milijarde evrov, približno četrtina od tega, 270 milijonov evrov, za naložbe. Letos je večjih 12 naložb, pet v vrtce, sedem v osnovne šole., vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je opozorila, da imajo na prvi šolski dan starši prvošolcev dodaten dan dopusta, priporočila pa je, da ga res aktivno preživijo s svojimi otroci, da jim bo ta življenjska prelomnica ostala v lepem spominu. Šola na daljavo vsaj za najmlajše ni prava šola, saj potrebujejo živ stik in skupno učenje. Starši pa zdaj, razen enega starša prvošolca na prvi šolski dan, v šole nimajo več vstopa., predsednik aktiva ravnateljev OŠ in ravnatelj OŠ Prežihovega Voranca, je ob pohvali ministrstva, zavoda za šolstvo in NIJZ, ki so pripravili navodila, ki se lahko izvajajo, ocenil, da so šole dobro pripravljene. Otroci se med poukom ne bodo selili, prehrana bo po šolah organizirana različno, odvisno od prostorskih možnosti, mešanju učencev pa se bodo poskušali v največji meri izogniti. Marsikje bodo navodila prisiljeni nekoliko kršiti – čeprav se bo hrana delila po etapah, bo to treba storiti vsaj v dveh urah.Maske so obvezne za učitelje in drug kader, v razredih jih bodo učitelji lahko sneli, če bo zagotovljena varnostna razdalja, saj je obrazna mimika in jasnost govora pomemben element. Otroci do dvanajstega leta bodo brez mask, učenci v zadnji triadi jih bodo na hodnikih morali uporabljati.Prvi septembrski dan in tudi nekaj naslednjih bodo za varnost na cesti skrbeli mestne redarke in redarji, policistke in policaji ter prostovoljke in prostovoljci, da bi se udejanilo evropsko geslo Vizija 0. Če je Slovenije v prometu srednje varna, je na področju varnosti otrok v evropskem vrhu, je povedal, predsednik zavoda Varna pot.Varnost na cesti je v veliki meri odvisna od voznikov., vodja odseka za prekrškovne finance in tehnično poslovanje na mestnem redarstvu MOL, je tako napovedala, da bodo merili hitrost vožnje povsod, kjer so nameščena ohišja, zdajšnjim se bosta jeseni pridružili še na šišenski Aljaževi ulici in viški Cesti v Mestni log.Policija je po navedbah, direktorja Policijske uprave Ljubljana, pregledala infrastrukturo, signalizacijo, porezane so bile žive meje, ki otežujejo preglednost; v zagotavljanju varnosti na prehodih cest in pri nadzoru hitrosti bo sodelovalo več kot sto policistov. Posebej je opozoril, da naj starši tudi med morebitnimi prevozi otrok v šolo in iz nje poskrbijo, da bodo pripeti. Organizirani prevozi – na dislocirane lokacije – pa bodo tudi varni. Ob pozivu na spoštovanje cestno-prometnih predpisov opozarjajo na vzdrževanje varnostne razdalje v prometu, posebej če bodo ceste vlažne.Z izdajo različnega materiala, brošur, transparentov, pripravo poučnih filmčkov in dogodkov – od lutkovnih igric naprej – in rumenimi ruticami ter odsevniki, ki so za učenke in učence prvih in drugih razredov obvezni, so poskrbeli v javni agenciji za varnost prometa, v zavodu Varna pot in občinskem svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.