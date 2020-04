»Prvič smo v takšnih razmerah in upam, da zadnjič«

Ljubljana - Potem ko je vlada razglasila epidemijo in so hkrati napovedali tudi zaprtje šol, so bili šolski delavci ter približno 264.000 učencev in dijakov postavljeni pred novo dejstvo – šolo na daljavo. »Prvič smo se znašli v takšnih razmerah, in želim si, da se nikoli več ne bi ponovile,« meni učiteljica Jelka Velički.Kljub začetnim tehničnim težavam je po slabem mesecu dni od razglasitve epidemije učiteljica razrednega pouka Jelka Velički prepričana, da se v teh razmerah vsak trudi po svojih najboljših močeh. »S takšnim načinom dela nimamo izkušenj,« priznava, »veliko je dogovarjanja, usklajevanja, ...