Pustna Ljubljana se bo zabavala že ta vikend

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski Pionirski dom – Center za kulturo mladih tudi letos pripravlja veliko pustno rajanje v Festivalni dvorani. V soboto in nedeljo bodo med 16. in 20. uro na plesnem parketu rajali najmlajši, ki se bodo prelevili v pravljične junake, se naučili plesnih koreografij, izdelovali pustne maske na ustvarjalnih delavnicah in prepevali znane otroške skladbe. Živahno za staro in mlado pa bo po celotni prestolnici.