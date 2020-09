FOTO:Ralf Schumacher namerava obiskati grad Bogenšperk

Bogenšperk – Po ureditvi prostorov za zorenje mesnin v grajski grobnici na Bogenšperku so zdaj uredili še vinsko klet v nekdanjem Valvasorjevem gradu, v katerem sortna vina predstavljajo Vinska klet Metlika, Združenje vinarjev iz vasi Slap v Vipavski dolini in Klet Brda. Na policah se je znašlo 1500 steklenic, med katerimi so tudi vina nekdanjega nemškega dirkača v formuli ena Ralfa Schumacherja.»Nobeni gradbeni posegi niso bili potrebni. Vinarstvo se je nekoč v teh prostorih že dogajalo, a je moralo miniti precej časa, da smo končno spoznali in prepoznali novo tržno nišo,« je povedal Peter Avbelj, direktor javnega zavoda ...