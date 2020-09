Razdalje med potniki na avtobusih so misija nemogoče

»Nikjer v Evropi ne veljajo tako stroga navodila v mestnem potniškem prometu kot pri nas. Na stojiščih mestnih avtobusov ne moremo zagotavljati poldrugi meter varne razdalje med potniki. V praksi bi to pomenilo, da bi namesto zdajšnjih 163 avtobusov na rednih linijah morali zagotoviti 282 avtobusov. Toliko avtobusov in voznikov sploh nimamo,« opozarja Peter Horvat, direktor LPP. Župan Zoran Janković pa dodaja, da so navodila NIJZ neživljenjska in neizvedljiva.V začetku meseca veljavni vladni odlok določa obvezno uporabo zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih, zdravstvu in javnem potniškem prometu. V praksi to pomeni, da ...