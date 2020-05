Razdeljevanje brezplačnih kosil samo vrh ledene gore

Ljubljana

Od 5000 do 6000 otrok v ljubljanskih šolah prejema brezplačna kosila, ker imajo starši zelo nizke prihodke.

Ugotavljali, kdo bi bil lačen

Novi revni otroci



Medtem so v humanitarnih organizacijah Unicef in Save the Children danes opozorili, da bi lahko ekonomske posledice pandemije do konca leta 2020 v revščino pahnile do 86 milijonov otrok. Brez ukrepov za zaščito družin pred finančnimi težavami zaradi pandemije bi lahko skupno število otrok, ki živijo pod nacionalno mejo revščine v državah z nizkim in srednjim dohodkom, do konca leta doseglo 672 milijonov. Skoraj dve tretjini jih živi v podsaharski Afriki in južni Aziji. Ocenjujejo tudi, da bi države v Evropi in srednji Aziji zdaj lahko imele največji porast števila revnih otrok.

- V glavnem mestu bodo še danes in jutri vozniki javnega LPP razvozili približno po 90 brezplačnih kosil otrokom iz socialno ogroženih družin in starostnikom. V času izrednih razmer so na osnovnih šolah Danile Kumar in Nove Fužine dnevno pripravili tudi več kot 500 obrokov.Nekaj dni po razglasitvi izrednih razmer in ustavitvi javnega življenja so s pomočjo občinskih služb, voznikov javnega potniškega prometa, mestne enote Rdečega križa ter osnovnih šol Danile Kumar in Nove Fužine, v katerih so pripravljali kosila, začeli razdeljevanje brezplačnih obrokov otrokom iz socialno šibkih družin in starostnikom. Na pristojnih občinskih oddelkih za izobraževanje in zdravje so namreč ugotavljali, da so nekateri otroci z zaprtjem šol ostali brez edinega toplega dnevnega obroka, prav tako se je pokazala potreba po zagotavljanju obrokov starejšim. Prvi dan, 17. marca, so razdelili 50 kosil, ko so bile potrebe največje, pa tudi po 515 na dan. Takrat je pri tem sodelovalo od 15 do 20 voznikov prostovoljcev, ki so hrano razdeljevali tudi med konci tedna.»Za šolske in vrtčevske otroke so potrebe preverile svetovalne službe na osnovnih šolah in vrtcih, ki jih otroci obiskujejo. Starostniki so za ta namen poklicali na Rdeči križ, območno združenje Ljubljana. Vse podatke so nato javili na mestno občino, od tam smo jih posredovali LPP. Hrano pa sta pripravljali OŠ Danile Kumar in OŠ Nove Fužine,« so sporočili z MOL. Ker so se v zadnjih dveh tednih v šole in vrtce vrnili otroci, ki, kot dodajajo na občini, predstavljajo skoraj vse dosedanje prejemnike brezplačnih kosil, bodo razvoz jutri končali. »Ocenjujemo, da glede na možnosti vključitve vseh (ogroženih) otrok v vrtce ni več potrebe po dodatni organizaciji kuhanja in razvoza kosil, saj vrtci polno obratujejo, vanje pa so lahko vključeni vsi dosedanji prejemniki kosil, ki jim je MOL pomagala med epidemijo, vrtec pa je zanje brezplačen ali pa so v najnižjem plačilnem razredu.« Na občini so sicer z lanskim 1. septembrom dvignili ceno v 23 javnih vrtcih za 14 odstotkov.Da je obseg brezplačnih kosil, ki so jih zagotavljali med epidemijo, samo vrh ledene gore, sicer ugotavljajo na pristojnih občinskih oddelkih. »Ocenjujemo, da je pod mejo nujne socialne pomoči poleg 350 otrok, ki so brezplačno v vrtcih, še približno od 5000 do 6000 ali ena četrtina vseh v šole vpisanih otrok, ki prejemajo brezplačno kosilo zaradi zelo nizkih dohodkov staršev,« so opozorili. »Za takšno število otrok ne bi mogli organizirati kuhanja in razvoza kosil, zato smo skupaj z vrtci in šolami ocenili, kdo bi bil lačen brez pomoči, vsekakor pa je dejstvo, da so vsi ti otroci do kosil upravičeni, toda v času zaprtja vrtcev in šol se je dobro organizirana podporna socialna mreža v vrtcih in šolah pretrgala,« priznavajo na MOL. »Epidemija in odsotnost njihovega delovanja sta pokazali, da poslanstvo vrtcev in šol ni le vzgojno-izobraževalno, v najmanj enaki meri bi morala šola zniževati socialne razlike.«