Janković bo umaknil sporni mestni odlok o parkiranju

Civilni iniciativi za Ljubljano je uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Kot so pojasnili, jim je uspelo zbrati več kot 13.000 podpisov. Župan Zoran Janković je na družbenem omrežju facebook pred nekaj minutami sporočil, da so se na občini odločili za umik mestnega odloka o parkiranju, ki je določal plačilo parkirnin tudi v ljubljanskih soseskah.

»Pripravili smo nov odlok, ki je po mojem mnenju sicer bolj pravičen. Ker so pa so v iniciativi zbrali zadostno število podpisov, bi lahko razpisali referendum 12. julija (...). Odločili smo se, da na seji odlok umaknemo, saj bi do 12. julija morali zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da referendum stane milijon evrov, in to bomo uporabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov.«

Ob koncu je občane še nagovoril z besedami, da bodo delali vse v korist prebivalk in prebivalcev: »Na vas pa je, da se odločite, ali smo pri svojem delu uspešni,« je povedal v izjavi, objavljeni na facebooku.

Pobudniki so že v današnji izjavi za javnost dejali, da predvidevajo, da bo župan omenjeni občinski odlok v strahu pred referendumskim porazom raje umaknil.

Civilna iniciativa za Ljubljano je tako uspela zbrati bistveno več od potrebnih 11.369 podpisov podpore. Član iniciative Klemen Fajs, ki se je zahvalil vsem, ki so k doseženemu cilju pripomogli in vložili skupno na tisoče ur prostovoljskega dela, po njegovem so Ljubljančani pokazali, da jim ni vseeno, v kakšnem mestu bodo živeli.

Z zbranimi podpisi, tako Fajs, že zdaj pošiljajo jasno sporočilo županu Jankoviću in mestni oblasti, da meščani niso vir prihodka za mestno blagajno in da ne bodo pustili, da se jih tako obravnava.

»Vedno znova se najdejo sredstva za mega infrastrukturne projekte, namenjene zasebnemu kapitalu in turistifikaciji mesta, delavke in delavci, ki gradimo to mesto, pa ostajamo prezrti. Z današnjim dnem zahtevamo spremembo te paradigme,« je dejal.

Ker pa je po Fajsovih besedah poleg vprašanja parkiranja v soseskah in dolgotrajnih postopkov glede odločanja o lastništvu nad zemljišči ob večstanovanjskih stavbah težav v glavnem mestu veliko, posluha mestne oblasti pa primanjkuje na vseh področjih, so se v iniciativi odločili, da zgradijo skupnost, ki bo aktivna tudi v prihodnje.

Vzpostavljajo mrežo 15.000 članov

Poleg že aktivnih članov v soseskah vzporedno na spletni strani Cilj.org vzpostavljajo mrežo 15.000 meščanov z elektronsko identiteto, ki bodo lahko vedno zbrali dovolj podpisov za zbor občanov ali referendumsko odločanje o spornih odločitvah.

»To nam bo omogočalo, da z nekaj kliki zakonito, neposredno in politično ščitimo in soustvarjamo naše mesto,« je dejal član iniciative Jernej Kastelic. Ko bo mreža dosegla ciljno število, mestni svet po njegovih besedah ne bo mogel več mimo meščanov sprejeti nobenega škodljivega odloka.

»Občina ni mestna uprava in ni župan, občina smo mi, njeni prebivalci,« je poudaril Kastelic. »Skupaj bomo zagrizli v probleme in poskrbeli, da postane Ljubljana zopet naša,« ga je dopolnil Fajs. Nimajo pa za zdaj v iniciativi še nobenih resnih načrtov za sodelovanje na novembrskih lokalnih volitvah.

Civilno iniciativo za Ljubljano so v prizadevanjih za razpis referenduma podprle tudi razne druge iniciative in organizacije. Apolonija Simon iz civilne iniciative Kakšno mesto hočemo, je tako poudarila, da smo v zadnjih mesecih priča nečemu pomembnemu, ne le razpravi o parkiriščih, sežigalnici, javnem prostoru ali posameznih gradbenih projektih, ampak prebujanju Ljubljane.

Aktivno državljanstvo

»Vse več prebivalcev ugotavlja, da lahko le z aktivnim državljanstvom vplivamo na smer razvoja mesta. Mesta ne ustvarjajo zgolj investicije, projekti in politične odločitve, mesto ustvarjajo ljudje, njihove potrebe, njihove izkušnje in njihova vizija prihodnosti,« je povedala.

Današnja mestna oblast po njenem prepričanju vse pogosteje kaže, da argumentirana mnenja stroke, prebivalcev in civilnih iniciativ razume kot oviro, namesto kot pomemben prispevek k boljšim in bolj premišljenim odločitvam. Kljub urejeni podobi mesta se številni prebivalci soočajo z zmanjšanjem dostopnosti javnega prostora, z večjimi prometnimi obremenitvami, s posegi v okolje, slabšanjem pogojem bivanja in z občutkom, da se pomembne odločitve sprejmejo brez njihovega glasu, je nanizala.

»Razvoj mesta ne sme postati izgovor za posege v prostor in kakovost življenja ljudi. (...) Naš cilj ni nasprotovanje zaradi nasprotovanja, naš cilj je Ljubljana za ljudi,« je še dejala.

Na referendumu bi tako vprašali, ali so za to, da se uveljavi 4. člen novele odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk. FOTO: Dejan Javornik

Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka sprejeli konec marca, z njimi pa se širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Odlok po novem med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč.

Številni prebivalci naselja novi ureditvi nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča v njihovi lasti.

Vložili so tudi tožbo, na podlagi katere je ljubljansko okrajno sodišče z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. V njej nalaga Mestni občini Ljubljana, da do končne odločitve sodišča preneha izvajati uvedeni parkirni režim.

Ljubljanski župan Zoran Janković je predvidel, da bi se novi režim začel izvajati v Štepanjskem naselju, nato pa bi se postopoma širil tudi na ostale ljubljanske soseske. Glede referendumske pobude pa ocenjuje, da gre za predvolilno kampanjo civilnih iniciativ.