Ribe in rake so začasno odlovili

Sredi minulega tedna so začeli prazniti jezero na Rakitni, po dobrem tednu vode v jezerski kotanji skoraj ni več. Sanacija, prva večja po četrt stoletja, je bila potrebna, ker je začel odtok pod parkiriščem razpadati in se je na posameznih mestih že vdiralo. Zato je obstajala resna nevarnost, da se bo odtok sesedel in da se bo zapornica porušila sama od sebe, ker je v tako slabem stanju.

Ob sedanji sanaciji bodo staro zapornico ukinili in jo postavili na brežino, naredili bodo novi odtok z zapornico na robu parkirišča, voda pa bo odtekala po kanalu pod cesto, pravi Marko Čuden, podžupan matične občine Brezovica. Ker je jezero na Rakitni tudi precej zamuljeno, bodo predvidoma odstranili nekaj sto do tisoč kubičnih metrov mulja, na dotoku vode v jezersko kotanjo pa bodo postavili dve odcejalki, da bo mulja na jezerskem dnu manj in ga bo mogoče sproti odstranjevati.

Pred začetkom praznjenja so odlovili ribe in jih del prepeljali v jezero pri vasi Jezero pri Podpeči, del pa v bajerje pri Strahomerju. Tudi tokrat so, tako kot pred četrt stoletja, odlovili tudi rake, ki so jih večino prestavili v vrše z opekami in luknjami na prostoru, kjer bosta nova usedalnika/odcejalnika, nekaj pa jih bodo verjetno prestavljali še sproti. Rakičane pa je posebej razžalostilo, ker je na dnu tudi precej nametanega kamenja in skal.

Parkirišča še ne bodo urejali

Plačljivega parkirišča pri jezu letos še ne bodo asfaltirali. Kot pravi Marko Čuden, to pride na vrsto v prihodnjih letih, odvisno od sredstev v občinskem proračunu. Parkirišče, ki je tako poleti kot pozimi pogosto polno zasedeno, posebej ob koncih tedna, bodo še povečali, saj so pridobili še dodatno zemljišče. Pred tem pa bo treba dobiti še vsa potrebna dovoljenja, pojasnjuje domačin Gorazd Kovačič, ki navaja, da se je lani v parkomatu nabralo za okoli 9000 evrov, letos pa bo zbrane parkirnine še za kakšno petino več, okoli 11.000 evrov. Čeprav to ni velik denar, je za krajevno skupnost Rakitna to vendarle dobrodošel znesek, ki omogoča tudi kandidiranje za evropska projektna sredstva. Tako so na Rakitni že uredili kolesarski park, načrtovani pa so tudi balvani za plezanje ob jezeru.

Praznjenje jezera na Rakitni. FOTO: Cveto Pavlin

Na Rakitni, kamor je prišla na zdravljenje prva skupina otrok že leta 1930, že med prvo svetovno vojno pa so tam zdravili avstro-ogrske vojake s pljučnimi boleznimi, se je turistični oziroma prostočasni obisk v zadnjih letih precej povečal. Posebej se je med epidemijo poznala omejitev gibanja na regije, tako da je bila, denimo, minulo zimo Rakitna eden izmed redkih krajev v ljubljanski okolici, kjer je bilo dovolj snega. Zato je bilo posebej ob koncih tedna vse zaparkirano, več kot 500 avtomobilov pa ta letoviški kraj pač težko prenese. Tudi poletna sezona je bila precej živahna, morda se je res poznalo, da je več ljudi ostalo doma, razmišlja Gorazd Kovačič.

Jezero pri Jezeru pri Podpeči

Brezoviška občina vsako leto analizira vodo tako v jezeru na Rakitni kot v jezeru pri vasi Jezero pri Podpeči, ki ga na veliko grozo Jezerjanov večina vendarle pozna kot Podpeško jezero. Čuden pravi, da je bila voda iz obeh jezer tudi letos brez posebnosti, prav tako tudi voda iz Ljubljanice pri Podpeči, ki je bila torej primerna za kopanje. Na jezeru pri Jezeru pri Podpeči so že letos obiskovalci uporabljali nove hrastove pomole, na novo urejene so bile urejene nabrežine in objezerski travniki, tako da je bil dostop do jezera in prostor za sončenje urejen. V prihodnjih letih – to bo odvisno od občinskega proračunskega denarja – bodo po podžupanovih napovedih razširili cesto, uredili pločnik in sanitarne objekte.

Parkiranje ob samem jezeru ni več dovoljeno, so pa pri gasilskem domu v vasi Jezero letos uredili parkirišče za okoli 100 do 150 vozil. Marko Čuden pravi, da je bilo letos parkiranje brezplačno, varnostna služba pa je preprečevala avtomobilom dostop do jezera. Sistem je po podžupanovih besedah deloval; prihodnje leto bo parkiranje na parkirišču plačljivo (na parkomatu), nadzorniki oziroma redarji pa bodo skrbeli za red, a bodo bolj usmerjali kot kaznovali.