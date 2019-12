Rogovci in MOL še vedno vsak na svoji strani

Od junija do oktobra so sosedje na ljubljansko občino naslovili petnajst vprašanj oziroma pritožb glede dejavnosti v nekdanji tovarni koles Rog. V njih navajajo, da jim Rogovci že leta kršijo pravico do nočnega počitka, kar označujejo tudi kot teroriziranje in psihološki pritisk. Na drugi strani Rogovci odgovarjajo, da jih pritožbe o nočnem hrupu nekoliko presenečajo, saj je v Rogu zelo malo nočnih dejavnosti.Gre morda za kakšen dogodek v petek zvečer in še to v zvočno izoliranih prostorih, pojasnjuje Miha Blažič-N'toko, sicer uporabnik Avtonomne tovarne Rog. Hkrati dodaja, da se ob obiskih policistov primerno ...