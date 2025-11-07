Rotovnik: To, kar se je zgodilo z Dramo, je zgodovinski zdrs kulturne politike

Mitja Rotovnik je v Nedelovem intervjuju glede ljubljanske Drame in prenove Nuk 2 dejal, da sta ti dve toliko časa neizvedeni investiciji »dobesedno krvavi rani na telesu nacionalne kulture«.

Poudaril je, da sta zaprtje Drame in njena preselitev v Litostroj, kjer imajo igralke in igralci neprijazne delovne razmere, ter zamrznitev prenove matične hiše zgodovinski zdrs kulturne politike.

»To, kar se je v minuli sezoni zgodilo z ljubljansko Dramo, je zgodovinski zdrs kulturne politike: zaprejo njeno hišo, jo pošljejo na delo v Litostroj, kjer imajo igralke in igralci neprijazne razmere za delo, prenovo matične hiše pa zamrznejo.«

Po njegovem mnenju bi bila, če bi se že prej vedelo za težave z gradbenim dovoljenjem, idealna priložnost, da se sprejme odločitev za gradnjo nove velike dvorane SNG Drama na Barjanski cesti in obnovo sedanje matične zgradbe.

»Če se je že dolgo prej vedelo za težave s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, je bilo prav to dejstvo idealna priložnost za sprejetje odločitve o gradnji nove velike dvorane SNG Drama na Barjanski cesti in obnovi njene sedanje, matične zgradbe v danih gabaritih,« dodaja Rotovnik. Kljub temu pa »gradbenih strojev na lokaciji, kjer bo stal novi Nuk, tudi še ni ne videti ne slišati.«

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je glede prenove Drame izjavila: »Projekt prenove ljubljanske Drame poteka v skladu s časovnico. /…/ Prenova naj bi se tako končala do konca leta 2026, stroški prenove pa naj bi bili še vedno 58,5 milijona evrov.«