    Saga o razvpitem kanalu C0 še ni končana

    Župan Janković zatrjuje, da je projekt nadzorovala strokovna agencija Jaspers. Mestni svetnik Primc medtem poziva na ponedeljkov shod pred magistratom.
    Ljubljanski župan Zoran Janković pričakuje, da bodo uporabno dovoljenje za razvpiti kanal C0 na magistratu prejeli v kratkem. FOTO: Leon Vidic
    Ljubljanski župan Zoran Janković pričakuje, da bodo uporabno dovoljenje za razvpiti kanal C0 na magistratu prejeli v kratkem. FOTO: Leon Vidic
    M.Pu., STA
    14. 4. 2026 | 14:10
    14. 4. 2026 | 14:31
    4:53
    A+A-

    V ljubljanski mestni hiši so danes predstavili zaključek gradnje razvpitega kanala C0. Ta bo po zagotovilih pristojnih omogočal boljši pretok in razbremenitev obstoječega sistema, večjo zanesljivost delovanja in bolj nadzorovano ter varno odvodnjavanje odpadnih voda. Piratska stranka pa opozarja, da gre za projekt, ki je sporen tako z okoljskega kot tudi pravnega vidika. »Janković ne sme zagnati kanala C0, dokler ni izdano uporabno dovoljenje,« se je na omrežju X odzval mestni svetnik Aleš Primc.

    »To kanalizacijsko omrežje je eno izmed ključnih infrastrukturnih omrežij v občini, ki omogoča odvajanje in čiščenje odpadne kanalizacijske vode, s tem pa tudi varovanje virov pitne vode in okolja,« je ob zaključku gradnje 12,4-kilometrskega kanalizacijskega kanala C0 poudaril direktor javnega podjetja Voka Snaga David Polutnik

    Kanalizacija se po njegovih besedah v Ljubljani gradi že skoraj sto let, do danes pa so zgradili skoraj 1300 kilometrov kanalizacijskega sistema. »Od leta 2007 smo zaprli 20.000 greznic in zgradili 300 kilometrov kanalizacijskega sistema. Leta 2007 je bila priključenost na sistem 68-odstotna, danes je 98-odstotna, je dejal Polutnik.

    Po besedah Krištofa Mlakarja, direktorja Javnega holdinga Ljubljana, celotno kanalizacijsko omrežje sestavljajo trije zbiralniki, in sicer A0, B0 in C0. »Pojavile so se številne teorije o tem, kako bo imel ta zbiralnik 300.000 uporabnikov, a jih ima trenutno priključenih 28.000, na koncu jih bo le okoli 50.000,« je pojasnil.

    Dejstva o kanalu C0

    Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del 135 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje. Za projekt je MOL prejela okoli 69 milijonov evrov evropskih sredstev in okoli 12 milijonov evrov iz državnega proračuna. Preostalo prispevajo Mestna občina Ljubljana ter občini Medvode in Vodice. Še pred začetkom gradnje je projekt naletel na ostra nasprotovanja strokovne in laične javnosti, spremljale pa so ga tudi številne pravne, okoljske in politične polemike. Pripravljalna dela in prvi posegi na terenu so se začeli leta 2019, gradnja posameznih odsekov kanala C0 pa se je začela leta 2020. Če razvpiti projekt ne bi bil zaključen v roku, torej februarja leta 2027, bi morala Slovenija in s tem tudi MOL vračati evropska sredstva.

    Vsi čakajo na uporabno dovoljenje

    Župan Zoran Janković je dejal, »da se je kar naenkrat v javnosti začelo razpravljati o kanalu C0, ne pa o kanalih A0 ali B0«. Nasprotniki so šli po njegovih besedah čez mejo dobrega okusa in so zanikali stroko. Poudaril je, da je projekt v imenu evropske komisije nadzorovala strokovna agencija Jaspers. »V Ljubljani je bilo 17 kontrol in inšpekcij, ugotovili niso niti ene napake,« je dejal in dodal, da uporabno dovoljenje za kanal C0 pričakuje v kratkem.

    Mestni svetnik Aleš Primc, sicer velik nasprotnik gradnje kanala C0, pa je na omrežju X zapisal, da je »iz današnje sodbe upravnega sodišča razvidno, da Janković ne sme zagnati kanala C0, dokler ni izdano gradbeno dovoljenje.« In dodal, da to dovoljenje ne more biti izdano, »dokler ni odločeno o tožbi proti gradbenemu dovoljenju, ki je bila vložena 27. marca.« Zato Primc poziva na ponedeljkov protestni shod pred magistratom. 

    O dokončanju celotne trase kanala C0 so danes govorili tudi na novinarski konferenci Piratske stranke in poudarili, da gre za projekt, ki je sporen tako z okoljskega kot tudi pravnega vidika. »O celotnem kanalu ni bila nikoli opravljena neodvisna, celostna okoljska presoja,« ocenjuje mestni svetnik Jasmin Feratović. Zato so MOL pozvali, naj projekt ustavi, zagotovi neodvisno okoljsko presojo ter rezultate na transparenten način razkrije javnosti.

    Janša v odzivu na madžarske volitve zbadljivo nad Levico in Svobodo

    SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
    13. 4. 2026 | 11:02
    Dvanajst zakonov v 48 urah: politični dren v novem sklicu parlamenta

    Po volitvah: Predsednica prihodnji teden s poslanci o mandatarju. Urejali bi od dohodnine in študentov do dolgotrajne oskrbe.
    Barbara Hočevar 13. 4. 2026 | 19:30
    Stevanović o overjeni izjavi: Ljudje so nas postavili za sodelavce Janši

    Napovedal je, da bo stranka Resni.ca podprla tistega mandatarskega kandidata, ki bo prvi zbral dovolj glasov in uskladil program z njimi.
    13. 4. 2026 | 12:12
    Stevanović: Še dan pred petkom sem bil za Svobodo največji kralj

    Novoizvoljeni predsednik državnega zbora se je odzval na trditve Mateja Graha, da je za položaj lobiral pri stranki Roberta Goloba.
    14. 4. 2026 | 06:00
    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Kanal C0LjubljanaZoran Jankovićkanalizacijamestni svet MOLkohezijaAleš Primcpiratska stranka

    Bruselj opozarja pred težavami z oskrbo z letalskim gorivom

    Industrijsko združenje je zaprosilo Evropsko komisijo, naj EU uvede vrsto kriznih ukrepov.
    14. 4. 2026 | 15:37
    Vipavska hitra cesta zaprta zaradi gorečega vozila

    Promet je ustavljen v obe smeri med Vipavo in Nanosom.
    14. 4. 2026 | 15:28
    Šport  |  Kolesarstvo
    kolesarstvo

    Rekordna vrednost Pogačarjevega dresa

    Najboljši svetovni kolesar bo znesek v višini 95.100 evrov podvojil in ga namenil otrokom ter mladim v stiski.
    14. 4. 2026 | 15:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vpliv vojne v Iranu

    Denarni sklad znižal napoved gospodarske rasti za 0,2 odstotne točke

    Po osnovnem scenariju Slovenija letos z dvoodstotno rastjo BDP, inflacija bo zrasla za 2,9 odstotka.
    Nejc Gole 14. 4. 2026 | 15:17
    Slap Savica trenutno brez vstopnine, TD Bohinj: Nastaja velika škoda

    Društvo, ki za poti na slap skrbi 70 let, poziva, da je treba čim prej najti rešitev, skladno z novelo zakona o ohranjanju narave.
    14. 4. 2026 | 15:04
