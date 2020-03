Ljubljana

Zbiranje ni enako kot bivanje

- Potem ko so jim naročili , da se morajo do danes opoldne izseliti, so dijaški dom na Litostrojski 57 zapustili še njegovi zadnji stanovalci. »Sami smo si našli nadomestne nastanitve,« je povedal Filip Pfeifer, eden od preostalih deset študentov, ki so bili do danes v Domu učencev Srednje šole tehniških strok (SŠTS) Šiška. V domu, katerega ustanoviteljica je država, upravlja pa ga Srednja šola tehniških strok Šiška, je pred tem skupno bivalo 26 študentov.Na pristojnem ministrstvu za izobraževanje so včeraj pojasnili, da gre za ukrep v skladu z odlokom, s katerim je vlada 16. marca zaradi zajezitve širjenje virusa prepovedala zbiranje ljudi v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Tako so svoje sobe v javnih študentskih domovih univerzitetnega mesta pred tem morali zapustiti vsi študenti, približno desetina jih je ostala – bodisi ker so bili v odloku vključeni med tako imenovane izjeme bodisi so ostali, kot so takrat sporočili s pristojnega ministrstva, »na lastno odgovornost«. Toda takšne oblike razseljevanja so nesprejemljive v vsakem obdobju, da pa jih lastniki stavbe – država izvajajo v času pandemije, prepovedi gibanja med občinami in nujnostjo samoizolacije, je skrajno nizkotno dejanje, pa so ob včerajšnji zadnji napovedani izselitvi opozorili v gibanju Kje bomo pa jutri spali?.»Dijaški in študentski domovi so javni zavodi, zato morajo sprejete vladne ukrepe spoštovati in jih zaradi epidemiološke situacije upoštevati,« so danes odgovorili z ministrstva za izobraževanje. In čeprav pri tem ugotavljajo, da »trenutna izredna situacija morda povzroča veliko različnih stisk in zapletov«, so »vse deležnike« pozvali, »da se zavedajo naše skupne odgovornosti za zamejitev epidemije ter jih naprošamo, da ukrepe dosledno izvajajo«.»Zoper vladni odlok, ki predvideva tudi začasno izselitev nastanjenih v Domu učencev SŠTS na Litostrojski 57, po naših podatkih ni sprožena ustavna presoja,« še odgovarjajo na pristojnem ministrstvu, »kar pomeni, da odlok neizpodbitno velja«.Da pa odlok ni podlaga na izseljevanje, saj bi to pomenilo poseganje v pravico do zasebnosti in pravico do nedotakljivosti stanovanja, so v pismu vladi danes sporočili posamezniki, ki upravljajo spletni portal korona.fronta.org. Odlok po njihovem ne odpravlja ustavnih pravic bivanja, kot tudi ne odpravlja pravic iz najemnih pogodb, zato, kot pravijo, ni razloga za izselitev. »Metanje ljudi na cesto v tem času ne more biti primeren način reševanja epidemiološke krize.«Da je ukrep v delu, ko gre za bivanje študentov, nezakonit, saj posega v več ustavno zagotovljenih pravic stanovalcev, je že ob prvi napovedani izselitvi študentov opozorila pravnica Barbara Rajgelj s fakultete za družbene vede. Obrazložitev je poslala tudi ministrstvu za izobraževanje. V njem je pojasnila, da bivanje študentov ni enako kot zbiranje. Takšen ukrep je po njenem mogoče izpeljati, denimo, v jedilnici študentskega doma, ne more pa se z njim poseči v študentske sobe, ki so zasebni prostori, v katerih bivajo študenti.