FOTO:Sanacija zastrupljenega drevesa

Litija – Vodstvo litijske občine namerava odkupiti vse nepremičnine, ki so v lasti občinskega podjetja SVC, in družbo, v katero je z dokapitalizacijami vložila 8,4 milijona evrov davkoplačevalskega denarja, preprosto ukiniti. Za medgeneracijski objekt bo skrbel občinski upravnik. Konec prejšnjega meseca je sedež občine obiskal prvi revizor javnega denarja Tomaž Vesel.Zaradi gradnje medgeneracijskega središča Šmelc je litijska občina pred leti ustanovila podjetje SVC, ki je izključno v njeni lasti. V objektu so glasbena šola, vrtec, varstveno-delovni center, dom starejših občanov, kavarna, frizerski salon in med drugim ...