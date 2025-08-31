Se bo z oktobrom podražil mestni avtobus v Ljubljani?

Ljubljanski mestni svetniki bodo septembra odločali o podražitvi enkratne vožnje z mestnim avtobusom. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet (LPP) in oddelek za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana predlagata dvig cene z zdajšnjih 1,30 na 1,50 evra. Če bo predlog potrjen, bo nova cena začela veljati v začetku oktobra.

Podražitev bi veljala tako za vožnje, plačane s plačilno kartico, kot za tiste s kartico urbana oziroma njeno mobilno aplikacijo. V obeh primerih potniki ohranijo možnost prestopanja v 90 minutah brez doplačila. Enaka podražitev je predvidena tudi za storitev prevoza na klic po vnaprej določenem voznem redu.

Kot razlog za spremembo predlagatelji navajajo izenačitev s cenami enkratnih vozovnic v integriranem javnem potniškem prometu, kjer je vlada z avgustovsko uredbo podražila najkrajše relacije do pet kilometrov z 1,30 na 1,50 evra.

Za potnike, ki uporabljajo terminske vozovnice, se cene ne bodo spremenile. »To pomeni, da se za kar 75 odstotkov potnikov LPP, ki že danes koristijo terminske vozovnice, ne bo nič spremenilo,« poudarjajo v podjetju in na občini. Pričakujejo celo, da se bo delež teh potnikov še povečal.

Po ocenah LPP in občine bi podražitev na letni ravni prinesla dodatnih 1,7 milijona evrov prihodkov. Hkrati je v gradivu zapisano, da bi skupaj s podražitvijo ukinili možnost plačevanja vožnje prek klica z mobilnim telefonom.