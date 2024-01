Še dve leti bodo s strahom zrli v nebo

V nadaljevanju preberite:

Prebivalci občin Komende, Mengša in Trzina letos in prihodnje leto ne bodo varni pred morebitnimi poplavami, kakršne so doživeli avgusta lani. Direkcija za vode (DRSV) je šele nedavno objavila javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za zadrževalnik na potoku Tunjščica v občini Komenda. Da bi bilo treba pospešiti urejanje vodotokov povsod po državi, so na nedavni seji Skupnosti občin Slovenije (SOS) opozorila občinska vodstva, saj so nekatera resorna ministrstva in organi (DRSV) oziroma koncesionarji, zadolženi za področje urejanja vodotokov, po poplavah neodzivni, čeprav trdijo, da je delo opravljeno. V nadaljevanju preberite tudi, kaj je povedal predsednik reprezentativnega občinskega združenja SOS in kočevski župan Vladimir Prebilič.