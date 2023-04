Še en državni projekt, ki je ostal brez denarja

V nadaljevanju preberite:

Poleg gradnje nove sodne stavbe za Bežigradom, ki ga je sedanja vlada zamrznila, je zdaj negotova tudi usoda še enega državnega projekta – Centra znanosti v Trnovem. Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in investicije poudarjajo, »da si bodo prizadevali, da bi za projekt zagotovili vire financiranja«. Za več kot 30 milijonov evrov vredno investicijo so v državni blagajni načrtovali le dober milijon evrov, medtem ko so gradbeno dovoljenje že pridobili novembra lani. Da je bilo resorno ministrstvo pri projektu neučinkovito, so že oktobra lani ugotovili tudi državni revizorji.