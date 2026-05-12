Še en petzvezdični hotel v Ljubljani, znano je, kdo ga bo upravljal

Na območju Potniškega centra Ljubljana Slovenske železnice in država pospešeno gradijo osrednjo avtobusno in železniško postajo, v okviru kompleksa Emonika pa Madžari gradijo dva hotela, nakupovalno središče s poslovnimi prostori in 187 stanovanj. Zdaj je postalo jasno, da bo na južnem delu Emonike zaživel petzvezdični hotel blagovne znamke Eurostars z 205 sobami. Odprtje je predvideno za leto 2028.

To bo drugi hotel na območju Emonike, saj so predstavniki družbe Mendota Invest, ki je v lasti madžarskega OTP, že lani spomladi sklenili pogodbo za upravljanje hotela na severnem delu Emonike. Ta bo zaživel pod blagovno znamko Tribe, ki je v lasti hotelske skupine Accor, Mogotel Hotel Group, odprli pa naj bi ga konec leta 2027.

Družba Eurostars Hotel Company v Ljubljani že upravlja tri hotele. Z novim hotelom bo ta španska hotelska veriga v prestolnici skupaj upravljala kar 771 sob. Eurostars Hotel Company sicer upravlja več kot 300 hotelov v 24 državah in sodi med deset največjih hotelskih verig v Evropi. Ljubljana trenutno premore le dva petzvezdična hotela, to sta hotel InterContinental v lasti srbskega Delta Holdinga in Grand Plaza Hotel v lasti Zlatarne Celje.

Madžarski investitorji na območju Potniškega centra Ljubljana gradijo dva hotela, nakupovalno središče s poslovnimi prostori in 187 stanovanj. FOTO: Mendota Invest

Kakšen bo petzvezdični hotel

»V hotelu Eurostars bodo na voljo tudi konferenčni in prireditveni prostori za okoli 560 obiskovalcev, med drugim bo na voljo več prilagodljivih sejnih sob in osrednja večnamenska dvorana za do 356 obiskovalcev. Hotel bo vključeval tudi restavracijo in bar ter s tem prispeval k živahnosti novega mestnega središča,« so sporočili iz Mendota Investa.

Projekt notranjega opremljanja hotela bo vodil španski arhitekturni biro GCA Architects. Gre za mednarodno uveljavljen studio za arhitekturo in notranje oblikovanje, ki je sodeloval pri več referenčnih projektih. Med drugim so opremljali luksuzni petzvezdični hotel v Barceloni Eurostars Grand Marina GL pa tudi Eurostars Madrid Tower, ki velja za enega najbolj prepoznavnih prestižnih hotelov v Madridu.

Dogovor z družbo Grupo Hotusa in blagovno znamko Eurostars po navedbah direktorja Mendota Investa Pala Forgácsa predstavlja nov pomemben mejnik projekta in še potrjuje vizijo ustvarjanja sodobnega mestnega središča v srcu Ljubljane. »Petzvezdični hotel Eurostars bo okrepil mednarodno privlačnost projekta ter prispeval k umeščanju Ljubljane kot vse pomembnejše destinacije za poslovne goste in turiste,« je prepričan Forgács.

Predsednik družbe Grupo Hotusa Amancio López Seijas pa sodelovanje označuje kot odlično priložnost za krepitev navzočnosti te hotelske skupine v Srednji Evropi in vključitev v enega najpomembnejših novih urbanih projektov v slovenski prestolnici. »Ljubljana je destinacija z velikim potencialom rasti tako na področju poslovnega kot turističnega obiska, novi hotel Eurostars pa bo na izjemni lokaciji v središču mesta ponudil vrhunsko hotelsko izkušnjo,« je zapisal.

Šesta največja evropska veriga hotelov

Eurostars Hotel Company, hotelska divizija skupine Grupo Hotusa, je bila ustanovljena leta 2005 in je po številu hotelov vodilna hotelska veriga v Španiji ter šesta največja v Evropi. Družba upravlja več kot 300 hotelov v 24 državah, med drugim na 15 evropskih trgih. Portfelj družbe sestavlja sedem blagovnih znamk: Eurostars Hotels, Aurea Hotels, Exe Hotels, Ikonik Hotels, Crisol Hotels, Tandem Suites in Dorma Hotels.

Grupo Hotusa pa je turistična skupina s skoraj 50-letno zgodovino. Deluje v več kot 130 državah, zaposluje več kot 6000 ljudi in je lani ustvarila več kot 1,6 milijarde evrov prihodkov.