Še letos redna ladijska linija na Ljubljanici

Na Ljubljanici bo še letos, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij, začela obratovati redna testna linija 101, je napovedal v odgovoru na svetniško vprašanje David Polutnik, vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. Na Ljubljanici bo šest vstopno-izstopnih mest, za vožnjo pa bo veljal povsem enak režim, kot velja na mestnih avtobusih, tudi plačilo s kartico Urbana.Predvidena vstopno-izstopna mesta so Žitni most (brv med Petkovškovim nabrežjem in Poljanskim nasipom, pred Ambroževim trgom in Plečnikovo zapornico na Ljubljanici), Mesarski most (med Petkovškovim nabrežjem in Plečnikovo tržnico kot delom ...