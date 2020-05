Šef LPP Peter Horvat: Navodila NIJZ so absurdna

»Upam, da bomo v ponedeljek lahko sprostili javni potniški promet. Vendar pa se moramo s predstavniki NIJZ še podrobno uskladiti o zagotavljanju varnosti potnikov in šoferjev,« pravi Peter Horvat, direktor LPP. Čeprav se v javnem podjetju, ki na leto prepelje okoli 40 milijonov potnikov, že od sredine aprila intenzivno pripravljajo na sprostitev javnega prometa, se z vodstvom LPP do zdaj nihče (niti iz vlade niti iz NIJZ) ni želel srečati in jim dal podrobnejših navodil.Ko smo pred slabim mesecem šefa LPP Petra Horvata spraševali, kako se pripravljajo na rahljanje vladnih ukrepov o vnovičnem zagonu javnega prevoza v Ljubljani, ...