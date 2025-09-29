Sistem Bicikelj je za Europlakat donosen posel

V nadaljevanju preberite:

Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu za 15 let sta MOL in Europlakat sklenila konec marca 2011, s tem pa se je v Ljubljani vzpostavil sistem Bicikelj s 30 postajami in 300 kolesi. In kaj je v zameno dobil Europlakat? Na najbolj obiskanih lokacijah so lahko postavili 140 velikih svetlobnih vitrin in 200 velikih obcestnih plakatov ob glavnih vpadnicah, pred šestimi leti pa tudi oglaševanje na avtobusnih nadstrešnicah. Vse bolj priljubljeni sistem izposoje koles je torej za Europlakat očitno donosen posel. Kaj razkriva koncesijska pogodba, ki smo jo pridobili po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja?