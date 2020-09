Sistem Bicikelj se bo širil tudi ob Dolenjski cesti

Obstoječim 62 kolesarskim postajališčem iz sistema Bicikelj, zadnje je bilo urejeno pri šišenskem nakupovalnem središču Aleja, se bo še letos pridružilo 13 novih. Za štiri bodo poskrbela tri podjetja, devet pa bo postavljenih po dodatni pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu med mestno občino in Europlakatom, sklenjeni pred desetimi meseci. Preostalih devet iz te pogodbe bo urejenih prihodnje leto, napoveduje župan Zoran Janković.Lokacije so predvidene, želja in cilj pa so, da se postajališča tudi postavijo – če se ne bo kaj zapletlo z zemljišči, realno ocenjuje župan Janković. Hkrati napoveduje, da bo skupno število ...