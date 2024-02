Skoraj milijon evrov vreden posel med MOL in Salomonom

V nadaljevanju preberite:

Na lani septembra objavljenem razpisu za tisk in raznos brezplačnega glasila Ljubljana za občino ni bila sprejemljiva nobena ponudba, zato so k oddaji ponudbe povabili družbo Salomon. Ta je v večinski lasti podjetja Singularium, njegov lastnik pa je Jure Stariha, ki je delež kupil od Dolenjskega lista v lasti Martina Odlazka. Vevško podjetje, registrirano za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve, sicer že nekaj let tiska in raznaša občinsko glasilo. Posel med MOL in Salomonom je vreden okoli 928 tisoč evrov (z DDV).