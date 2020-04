Skoraj pol milijona za garažo pod Kongresnim trgom

Junija bo minilo devet let od odprtja garažne hiše pod Kongresnim trgom. Zaradi bistveno cenejšega parkiranja kot v zasebnih garažnih hišah v središču mesta je ta podzemna garaža dobro zasedena. Ker so se ponekod že pojavile poškodbe, so se na občini odločili za sanacijo. Posel v višini 449.777 evrov (z DDV) je na razpisu dobila družba Hipox iz Škofljice.MOL je garažno hišo Kongresni trg odprla poleti leta 2011, in sicer v okviru celostne ureditve zunanje ploščadi in parka v strogem središču mesta. Garažo je zgradil Gradis skupina G, ki je dobrih pet let kasneje pristal v stečaju. Vrednost naložbe je znašala 17,7 ...