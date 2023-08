Skrb za gensko raznolikost v živalskih vrtovih

V nadaljevanju preberite:

Za ohranjanje genetske raznolikosti populacije ogroženih vrst živali so leta 1985 v živalskih vrtovih ustanovili EEP – European Endangered Species Programmes oziroma po novem EAZA Ex situ Programmes. Program povezuje evropske živalske vrtove z obvezujočimi priporočili za dolgoročno načrtovanje kolekcij živali, tako da ne prihaja do parjenja v sorodstvu in da se ohranja kar največja genetska raznolikost. V ta program je vključen tudi ZOO Ljubljana.