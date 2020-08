FOTO:Skriti bolniki

Ljubljana - »Velikokrat si nisem upala ostati doma in odležati. Nisem vedela, kakšne bodo posledice. Ko smo enkrat decembra delali zunaj na fasadi, sem zbolela. Kašljala sem kot zmaj in ves teden delala z vročino. Potem sem dva dni le ostala doma, a je bilo čutiti, kot da ni bilo prav.«Delati je začela med študijem restavratorstva. Študentsko delo, avtorske, podjemne pogodbe, je Tina (ime smo na njeno željo spremenili) naštevala oblike dela. Nazadnje je odprla espe, saj možnosti za redno zaposlitev ni bilo. Toda tudi status samostojne podjetnice zdaj enkrat odpre in drugič zapre. »Če ni projekta, ni denarja in potem tudi ...