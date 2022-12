Skupno sprejemanje sklepov, pomembnih za Ljubljano

Po vnovičnem prevzemu županske verige je Zoran Janković v nagovoru novoizvoljenim svetnicam in svetnikom Mestne občine Ljubljana na prvi redni konstituitivni seji mestnega sveta napovedal, da bodo sedeli skupaj in sprejemali sklepe, ki so pomembni za razvoj mesta. Vsi skupaj so po njegovih besedah odgovorni za to, da se bo Ljubljana razvijala, župan pa osebno računa tudi na sodelovanje z vlado.

Večina naložb iz prejšnjih mandatov je zaključena, tiste, ki so pa odprte, se bodo tudi zaključile, je napovedal Zoran Janković. Tudi kanal C0, ki ima tako evropska soglasja kot evropski denar. Pomembna je samooskrba pri ogrevanju, župan je zato zatrdil, da bo sežigalnica tista, ki bo prinesla veliko dobrega za okolje in zdravje ljudi ter nižje položnice. Janković je napovedal tudi prenovo osrednje tržnice, vključno z garažno hišo in dograditvijo Mahrove hiše.

Stanovanja in zdravje

Ker je za mlade največji problem stanovanjska politika je župan napovedal, da se bo na enajstih lokacijah začelo v novem mandatu graditi skoraj dva tisoč stanovanj. Na zemljiščih DUTB in MOL na Cesti dveh cesarjev bodo skupaj gradili stanovanja za mlade. Župan je napovedal tudi gradnjo dveh novih zdravstvenih domov, kar pa ne prinaša rešitve problema pomanjkanja zdravnikov. Po nedavni objavi, da bo MOL zdravnikom družinske medicine ponudila stanovanja, so na občini dobili štiri ponudbe. Če so primerne za ljubljanski zdravstveni dom, bo stanovanjski sklad uredil tudi stanovanja zanje.

Konstituitivno sejo Mestnega sveta MOL je vodil Marjan Sedmak, najstarejši svetnik. FOTO: Aleš Stergar

Projekt Rog bo po županovih napovedih zaključen maja prihodnje leto, na kulturnem področju pa naj bi v tem mandatu začeli še gradnjo Minipleksa, medtem ko bo največji izziv dograditev in obnova Baragovega semenišča. Če bo vse po sreči, bo v novem bazenu Ilirija čez 12 mesecev že voda; občina ima že gradbeno dovoljenje in ponudbo izvajalcev za bazen Vevče (po januarskih pogajanjih bi februarja ali marca lahko začeli z gradnjo); na gradbeno dovoljenje za prenovo (šišenskega) atletskega stadiona Žak pa še čakajo. Nadaljevali se bodo infrastrukturni projekti - vključno s cesto v Črni vasi. Pri urejanju mesta pa Zoran Janković ob dosedanjem podžupanu in mestnem urbanistu Janezu Koželju računa tudi na novega svetnika iz LZJ, priznanega arhitekta Roka Žnidaršiča.

Potrditev mandatov

Pred ponovno inavguracijo Zorana Jankovića so na konstituitivni seji, vodil jo je najstarejši svetnik Marjan Sedmak, so potrdili mandate novembra izvoljenih svetnic in svetnikov. Na poročili volilne komisije, za razliko od leta 2018 ni bilo nobene pritožbe, prva dva glasova proti pa sta bila oddana ob potrjevanju komisije za potrditev mandatov. Ker funkcija člana Mestnega sveta MOL ni združljiva s funkcijo župana, je Zoranu Jankoviću prenehala funkcija člana MS MOL. Nadomestnega člana bodo predvidoma potrdili na naslednji seji.

Ob novem sedežnem redu, ko leve stranke in skupine sedijo levo od predsednika (župana), desne pa desno - doslej je bilo ravno obratno, je bilo tokrat največ časa namenjenega tajnim volitvam članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, saj je bilo za deset mest prijavljenih 16 kandidatov. Edinega kandidata za predsednika te komisije, Aleša Čerina (Lista Zorana Jankovića), ki je to funkcijo opravljal tudi v prejšnjem sklicu, so potrdili na javnem glasovanju. Na tajnem glasovanju pa so si deset mest razdelile štiri največje skupine: Lista Zorana Jankovića ima tako štiri članice, Gibanje Svoboda dve članici in člana, SDS dva člana in Levica eno članico.

Mestni svet 2022 - 2026

V mestnem svetu bo tako v mandatu 2022 - 2026 med 45 svetnicami in svetniki predvidoma kar 25 svetnikov, ki so že bili del prejšnjega sklica. Predvidoma 25 zato, ker bo namesto Zorana Jankovića, ki ostaja župan, v mestnem svetu spet sedel devetnajsti na njegovi listi, to pa je dosedanji svetnik Danilo Šarić. Najmočnejša svetniška skupina ostaja Lista Zorana Jankovića (LZJ), ki pa z 18 člani nima več absolutne večine, kot jo je s 24 svetnicami in svetniki imela v prejšnjem sklicu. V verjetni koaliciji vsaj z drugo največjo svetniško skupino Gibanja Svoboda (GS) z osmimi svetnicami in svetniki pa bo večina več kot zagotovljena. V svetniški skupini LZJ bo kar 16 dosedanjih svetnic in svetnikov, nova sta le že omenjeni Rok Žnidaršič in nekdanji minister iz kvote SMC oziroma Konkretno Boštjan Koritnik. V svetniški skupini GS tudi niso vsi novinci - Katja Damij je bila svetnica samostojne svetniške skupine, izvoljena sicer na Listi Marjana Šarca (LMŠ), že v prejšnjem sklicu.

Doslej druga najmočnejša svetniška skupina Slovenske demokratske stranke (SDS) se je z desetih skrčila na šest svetnic in svetnikov, med njimi so bili štirje že v prejšnjem sklicu. S treh na štiri svetnice in svetnike se je okrepila Levica, od starih ostaja le ena svetnica. Socialni demokrati (SD) ostajajo pri dveh mandatih, dosedanjem svetniku in novi svetnici; svetniška skupina Nove Slovenije - Krščanskih demokratov (NSi-KD) pa ostaja pri dosedanjih svetnici in svetniku. Iz mestnega sveta je izpadla Lista kolesarjev in pešcev, novih je pet list oziroma strank: Lista šport za zdravje, Slovenska ljudska stranka (SLS), Vesna - Zelena stranka, Glas za otroke in družine in Piratska stranka.

V novem ljubljanskem mestnem svetu je 21 svetnic in 24 svetnikov, s petnajstimi svetnicami in svetniki je najštevilčneje zastopana starostna skupina med 30. in 40. letom. Štirje so starejši od osemdeset let, najstarejši je Marjan Sedmak (LZJ), pet je starejših od 70 let, kolikor jih bo na novega leta dan dopolnil tudi Zoran Janković. Sedem svetnic in svetnikov je starejših od 60 let, osem jih je starejših od 50 let, štirje od trideset let, najmlajša svetnika pa sta stara 25 (Arne Jakob Zakrajšek, Levica) in 27 let (Jasmin Feratović, Pirati).