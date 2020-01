Slaba dva milijona za halo Tivoli

Konec aprila nova podoba

1,7

milijona evrov (z DDV) bodo plačali za prenovo dvorane Tivoli

»Zaradi posodobitve objekta pred svetovnim prvenstvom skupine B v hokeju na ledu, ki ga v prihodnjih mesecih gosti Slovenija, bodo v hali Tivoli potekala obnovitvena dela. Za izvedbo prvenstva je namreč potrebna prenova garderob, zaščitne ograde (bande) in semaforja,« pojasnjujejo v zavodu Šport Ljubljana. V ta namen bodo skupaj porabili dobrih 1,7 milijona evrov (z DDV).Tik pred koncem leta je javni zavod Šport Ljubljana, ki ga vodi nekdanja rokometašica (in tudi nekdanja direktorica ženskega rokometnega kluba Krim) Tatjana Polajnar, objavil odločitev o oddaji javnega naročila za prenovo garderob v Tivoliju. Javno naročilo je bilo razdeljeno v tri sklope. Za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela je bila izbrana družba Lesnina MG Oprema, ki bo prejela 1,16 milijona evrov (z DDV), omenjeno ljubljansko podjetje pa bo za dobrih 100 tisočakov (z DDV) dobavilo tudi opremo.Za dobavo in zamenjavo zaščitne ograde so izbrali novogoriško družbo Taurus IQ, ki bo od občinskega zavoda prejela okoli 316 tisoč evrov (z DDV). Izračunali smo, da bodo skupaj z davkom za prenovo športnega objekta v zavodu plačali 1,58 milijona evrov. V začetku januarja pa je omenjeni javni zavod, ki v prestolnici upravlja 13 športnih objektov – od centra Stožice do Gimnastičnega centra, zaposluje pa 123 ljudi, na portalu javnih naročil objavil še eno odločitev, prav tako povezano s prenovo hale Tivoli. Begunjska družba Elan Inventa je namreč dobila posel, vreden 156 tisočakov (z DDV) za dobavo in vgradnjo LED zaslonov.In kaj vse se bo prenavljalo? Na zavodu pojasnjujejo, da gre za posodobitve pred prihajajočim svetovnim prvenstvom skupine B v hokeju na ledu, ki ga bodo v Ljubljani gostili od 27. aprila do 3. maja. Za izvedbo tega prvenstva bodo prenovili garderobe, zamenjali zaščitno ogrado in semafor. Na konkretno vprašanje, koliko garderob bodo prenovili, so v zavodu odgovorili: »Obstoječe garderobe bomo prenovili v skladu s standardi panožnih zvez in mednarodne hokejske zveze. Garderob bo 15.« Odgovor zavoda je nejasen, saj niso razkrili, koliko je trenutno garderob in koliko jih bo po prenovi. Zanimalo nas je tudi, kakšne LED zaslone bodo vgradili na stropu Tivolske dvorane.»Gre za podobno semafor kocko, kot je v dvorani Stožice in je namenjena za prikazovanje rezultatov, tekme, video programa in komercialnih vsebin,« so odgovorili. Ker je računsko sodišče zavodu Šport Ljubljana za poslovanje leta 2017 nedavno izreklo negativno mnenje in zahtevalo popravljalne ukrepe, smo direktorico Polajnarjevo zaprosili za komentar. Na kratko je odgovorila le: »Večino ugotovljenih nepravilnosti smo že odpravili, ostale pa bodo odpravljene v kratkem.«