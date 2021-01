Sodba v imenu ljudstva IV Pg 106/2019

Okrožno sodišče v Ljubljani je po sodnici XXXX



v gospodarskem sporu tožeče stranke: GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Krško, Vrbina 17, ki jo zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., Ljubljana, proti toženi stranki: E.ON Ljubljana, energetske surovine, d.o.o., Ljubljana, Bravničarjeva ulica 13, ki jo zastopa Kirm Perpar Odvetniška družba o.p., d.o.o., Ljubljana,



zaradi nelojalne konkurence (vrednost spora: 3.950,00 EUR s pripadki),



po dne 17. 7. 2020 opravljeni glavni obravnavi dne 11. 9. 2020



r a z s o d i l o:



1. Toženi stranki se prepoveduje, da trži električno energijo na način, da se odjemalcem tožeče stranke predstavlja kot zastopnica tožeče stranke ali na drug zavajajoč način, ki bi pri odjemalcih tožeče stranke vzbujal vtis, da tožena stranka deluje v imenu tožeče stranke.



2. Toženi stranki se prepoveduje tržiti električno energijo odjemalcem tožeče stranke na način, ki je neupravičeno usmerjen v prekinitev poslovnega razmerja odjemalcev tožeče stranke s tožečo stranko z navajanjem neresničnih informacij o tožeči stranki oziroma njenem poslovanju.



3. Toženi stranki se naloži, da v petnajstih dneh po pravnomočnosti te sodbe na lastne stroške objavi uvod (brez imena sodnika) in izrek te sodbe na: naslovni spletni strani tožene stranke http://www.e-on.si v vidnem (prvo)zaslonskem polju navedene spletne strani za čas neprekinjeno 30 dni in enkratno v rubriki »Aktualno« tiskane in spletne izdaje časnika Delo.



4. Tožbeni zahtevek, ki se glasi:

»Toženi stranki se naloži, da v 15 dneh po pravnomočnosti te sodbe na lastne stroške sodbo v tistem delu, ki obsega uvod (brez imen sodnikov) in izrek, objavi enkratno v rubriki »Nedeljska izložba« tiskane in spletne izdaje časnika Nedeljski dnevnik ter enkratno v obliki avdiovizualnega obvestila v oglasnem terminu pred začetkom Zrcala tedna v osrednjem nedeljskem televizijskem informativnem dnevniku na prvem programu Radia Televizije Slovenije.«

Se zavrne.



5. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti pravne stroške v višini 1.285,20 EUR v roku petnajstih dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po poteku paricijskega roka do prenehanja obveznosti.