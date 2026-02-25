Predstavniki Iniciative za Štepanjsko naselje bodo danes ob 17. uri pred Okrajnim sodiščem na Miklošičevi cesti 10 dali izjavo za medije glede začasne odredbe, s katero je sodišče zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v Štepanjskem naselju, ter glede drugega aktualnega dogajanja v zvezi s parkirišči, so sporočili iz iniciative.

Prebivalci Štepanjskega naselja so po spremembi parkirnega režima in po tednih vsakodnevnega redarskega nadzora in odvozov avtomobilov pred dvema tednoma namreč vložili motenjsko tožbo in tožbo o vznemirjanju lastninske pravice proti Mestni občini Ljubljana (MOL).

Štepanjsko naselje je bilo zgrajeno v sedemdesetih letih kot zaokrožena urbanistična celota, v kateri so bile vse površine zgrajene s sredstvi prebivalcev, ki so zanje skrbeli in jih uporabljali vse do 12. januarja letos, ko se je občina odločila, da v to uporabo poseže in prebivalcem odredi, kako bodo v naselju živeli,« je uvodoma pojasnil prebivalec Štepanjskega naselja Klemen Fajs.

Mestni župan Zoran Janković se je s stanovalci sestal, vendar ni bil pripravljen na kompromise. FOTO: Leon Vidic

Za tožbo so zgolj v enem tednu zbrali več kot 700 pooblastil, kar je več kot tretjina vseh stanovanj. Za 2. marca so v Iniciativi sklicali tudi skupščino prebivalcev, na kateri bodo skupaj izoblikovali predloge in zahteve, ki jih bodo nato predali Mestni občini Ljubljana, poroča Dnevnik.

Skupščina prebivalcev bo potekala v ponedeljek, 2. marca, ob 18. uri v prostorih Osnovne šole Božidarja Jakca, za udeležbo pa je potrebna vnaprejšnja prijava.