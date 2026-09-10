Sodobni center za brezdomce, stare težave

V središču prestolnice na Poljanski cesti so danes tudi uradno odprli Center za brezdomne, ki je začel delovati že prvega septembra. Izvajanje programa je namreč v začetku septembra prevzelo Društvo Kralji ulice. S tem se je končalo tudi več desetletij dolgo obdobje, ko je zavetišče na tej lokaciji delovalo pod okriljem ljubljanskega centra za socialno delo. Koliko brezdomnih bo dobilo namestitev v sodobnem objektu in kako bodo trajno rešili problem brezdomnih oseb v glavnem mestu? Novi, prvi tovrstni center za brezdomne osebe v državi je zgradila družba VG5, s katero je občinski stanovanjski sklad (JSS MOL) pogodbo sklenil 22. aprila lani. Gradbena dela so se začela v začetku maja lani, konec leta 2024 pa so odstranili dotrajane objekte starega zavetišča. Center so tako zgradili v dobrem ...