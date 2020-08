Šolo na Rodici širijo samo z občinskim denarjem

Osnovna šola Rodica je postala veliko gradbišče. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Z evropskim denarjem do šol in vrtcev

»Epidemija koronavirusa je razlog več, da mora država finančno prisluhniti občinam in jim pomagati, saj bodo otroci le v primernih prostorih lahko ohranjali varno medsebojno razdaljo.« Milan Balažic, župan občine Moravče



Ministrstvo razume stisko občin

Septembra bo šolski prag v OŠ Rodica prestopilo že 708 učencev.

Vlada ustavila javni razpis za sofinanciranje projektov v vrtce in osnovne šole.

Pogoj za nov javni razpis je dovolj denarja v državnem proračunu.

Domžale – Zaradi povečanega števila učencev in po pridobitvi vseh dovoljenj je domžalska občina vendarle začela dolgo pričakovano naložbo v matično osnovno šolo na Rodici. Gradbena dela bodo trajala do prihodnjega avgusta, ko bosta povsem nared nova kuhinja in jedilnica. Naložba, ki poteka brez finančne pomoči države, ker je vlada zaradi izbruha koronavirusa preklicala že objavljen javni razpis za investicije v osnovne šole in vrtce, bo občino stala 1,33 milijona evrov.»Na pomanjkanje prostora smo ustanovitelja začeli opozarjati pred dobrimi štirimi leti, saj se je število učencev na naši šoli zelo povečalo. Priprava projekta in pridobitev vseh dovoljenj, skupaj z objavo javnega razpisa, sta trajali dobri dve leti,« je povedala, ravnateljica rodiške osnovne šole. V zadnjem desetletju se je število učencev povečalo s 550 na 708, kolikor jih bo v novem šolskem letu prestopilo šolski prag, od tega bo 78 prvošolčkov. Vidovičeva pravi, da sta kuhinja in jedilnica pokali po šivih, za nameček pa jih je prizadela še bolezen covid-19, ko je bilo treba med učenci zagotoviti ustrezno varnostno razdaljo.S šolskega ministrstva so nam sporočili, da domžalska občina ni zaprosila za sofinanciranje projekta v rodiški šoli. Četudi bi, pa bi bržkone težko računali na pomoč. Ministrstvo je namreč po devetih letih konec februarja vendarle objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole – za vseh 212 občin bi bilo to in prihodnje leto sicer na voljo le dobrih 15,7 milijona evrov – a ga je vlada zaradi izbruha koronavirusa »začasno ustavila«.»Epidemija koronavirusa je razlog več, da mora država finančno prisluhniti občinam in jim pomagati, saj bodo otroci le v primernih prostorih lahko ohranjali varno medsebojno razdaljo,« je prepričan, župan moravške občine. Po njegovem morajo občine z visoko nataliteto, med katere sodi tudi njihova, vrtčevsko in šolsko infrastrukturo širiti z lastnim denarjem in tako otrokom zagotavljati prostorski standard, vsaj približno podoben tistemu v bogatih mestnih občinah.​Litijski župan, ki Litijčanom že desetletje obljublja nov vrtec Najdihojca, prebivalcem Hotiča pa prav toliko časa novo podružnično šolo, je prepričan, da je treba denar za javni razpis zadržati tudi v rebalansu državnega proračuna. Ker državne pomoči zdaj ni, pravi Rokavec, občine rešujejo prostorske težave z dražjim javno-zasebnim partnerstvom. Rešitev vidi tudi v evropskem skladu za okrevanje po covidu-19, iz katerega bo naša država pridobila precej finančnih sredstev.Po mnenju, predsednika združenja ravnateljev, ni prav, da je ustanovitelj in glavni financer osnovnih šol in vrtcev občina, o vsem drugem pa odloča država. »Država bi morala prevzeti del financiranja,« je prepričan Pečan, ki pa ne verjame, da se lahko zakonodaja, ki bi finančno razbremenila lokalne skupnosti, kmalu spremeni.S šolskega ministrstva so sporočili, da so seznanjeni s problematiko lokalnih skupnosti na področju naložb v vrtce in šole, zato si bodo prizadevali priskrbeti sredstva za izvedbo novega razpisa, s katerim bodo prispevali k realizaciji občinskih investicij, katerih cilj je zagotoviti zadostne in varne prostorske razmere v vrtcih in osnovnih šolah. »Nov razpis nameravamo, če bodo zagotovljena proračunska sredstva, pripraviti v štiriletnem obdobju, od leta 2021 do leta 2024,« pravijo.