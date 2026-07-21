Pol leta po požaru: skladišče deluje, gasilci bogatejši

Pol leta po požaru v Sparovem logističnem centru na Letališki cesti v Ljubljani je Spar Slovenija javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana predal donacijo v višini 50.000 evrov. Sredstva bodo namenjena razvoju in vzpostavitvi mobilnega sistema sprejemnih mest za podporo vodenju večjih intervencij, so sporočili iz Spara.

»Projekt Mobilni sistem sprejemnih mest za podporo vodenju večjih intervencij predstavlja pomemben korak pri krepitvi operativne pripravljenosti ljubljanskih gasilcev,« je pojasnil poveljnik Gasilske zveze Ljubljana Tine Juvan.

Kot je dejal, je »projekt rezultat večletnega razvoja strokovnega koncepta mobilnih sprejemnih mest, ki temelji na izkušnjah z največjih intervencij in je bil že uspešno preizkušen v praksi. Z vzpostavitvijo štirih popolnoma opremljenih mobilnih sprejemnih mest bo zagotovljena učinkovitejša organizacija, evidentiranje, razporejanje in spremljanje intervencijskih sil, kar bo izboljšalo vodenje zahtevnih intervencij ter povečalo varnost vseh sodelujočih.«

»Šest mesecev po požaru je naše skladišče za sveže izdelke ponovno polno operativno. Skupaj z zaposlenimi, dobavitelji in partnerji smo uspeli zagotoviti oskrbo kupcev ter poiskati učinkovite rešitve za nadaljnje uspešno poslovanje,« je dejal David Kovačič, glavni izvršni direktor Spar Slovenija.

Poudaril je, da donacija »ni le izraz hvaležnosti za pomoč ob požaru, temveč naložba v prihodnjo varnost, saj bo prispevala k razvoju rešitve, ki bo gasilcem omogočala še učinkovitejši odziv ob večjih intervencijah.«