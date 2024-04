Spet zamik prenove Ižanke, verjetno bo tudi dražja

V nadaljevanju preberite:

Številni vozniki, ki se vsak dan vozijo z Iga proti Ljubljani, so v začetku meseca presenečeno ugotovili, da so se gradbena dela na delu Ižanske ceste spet zamaknila, in sicer kar do konca leta. Sprva je bilo namreč načrtovano, da bo družba Prenova Gradbenik rekonstrukcijo ceste končala konec lanskega leta, kasneje se je pokazalo, da bo zapora trajala do konca letošnjega marca. Na vprašanje, kje se zapleta, na magistratu niso konkretno odgovorili.