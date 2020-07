Spodbuda dobrim lokalnim praksam in hkrati opomnik državi

Ljubljana - Pod naslovom Mesta mestom so na Inštitutu za politike prostora zbrali, kot jim pravijo, dobre prakse slovenskih občin za trajnostni urbani razvoj. »Že več let ugotavljamo, da se posamezne občine na inovativne načine odzivajo na določene probleme v lokalnem okolju in to je lahko zelo koristna informacija za druge,« pravi direktor inštituta Marko Peterlin.V katalogu dobrih praks so sodelavci inštituta tokrat zbrali 15 primerov iz različnih slovenskih občin, za katere pravijo, da prispevajo k izboljšanju kakovosti bivanja. »Izkušnje ene občine so lahko nauk za druge, da na njih zgradijo lastne nove prakse in se ...