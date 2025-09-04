Spomenik osamosvojitve za dva milijona evrov bo stal na Mercatorjevi parceli

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je maja lani vlada potrdila izhodišča za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve na Trgu republike v Ljubljani, sta ministrstvo za obrambo in zbornica za arhitekturo in prostor (Zaps) junija objavila natečaj za izbiro najprimernejše strokovne in oblikovne rešitve. Rok za prijavo se izteče 9. oktobra, do zdaj pa so prejeli 59 projektnih rešitev. Kakšen bo torej prvi spomenik osamosvojitve Slovenije, ki bo prihodnje leto praznovala 35-letnico obstoja?