Športni center Ilirija še čaka opremo

Na magistratu so se konec maja odločili, da bodo ponovili javno naročilo za dobavo in vgradnjo opreme Športnega centra Ilirija. Tako Dema plus inženiring kot Makro 5 gradnje sta se namreč na razpis prijavila s ponudbama, ki sta presegli dva milijona evrov (brez DDV), kar je za občino absolutno previsoka cena. Se lahko odprtje športnega kompleksa, napovedano za jesen, zamakne?