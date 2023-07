Športni objekt v Tivoliju, ki bo vkopan v zemljo

V nadaljevanju preberite:

Na magistratu so v začetku meseca skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor (ZAPS) izbrali arhitekturno rešitev za novi športni objekt v Tivoliju. Pod Halo Tivoli naj bi do leta 2025 zgradili Malo ledeno dvorano z drsališčem za hokej, tribunami za okoli 300 gledalcev ter ledeno ploskvijo s tremi do štirimi stezami za curling ter tribunami za sto gledalcev. Za projekt bo občina namenil skoraj 13,7 milijona evrov.