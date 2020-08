Spuščene zapornice na šišenskem parkirišču

V ponedeljek, 10. avgusta, so se pred parkiriščem na Trgu komandanta Staneta (TKS) v Šiški ob nasprotovanju in zgražanju dela bližnjih sosedov spustile zapornice. Parkirišče od tedaj bolj ali manj sameva, napolnilo naj bi se prihodnji torek, ko bodo 1. septembra začele veljati tudi mesečne dovolilnice, za katere je treba odšteti 50 evrov. Z navdušenjem so novo ureditev sprejeli obiskovalci knjižnice in tudi nekaterih bližnjih lokalov – lekarna se je sicer čez Celovško preselila v nakupni center Aleja – saj je polurno parkiranje brezplačno.Parkirišče so pol stoletja brezplačno uporabljali stanovalci bližnjih blokov, ...