Sredi Ljubljane našli skrivnostni grob brez trupla

V ljubljanskem Argentinskem parku, med Štefanovo in Puharjevo ulico, so julija in avgusta lani potekale arheološke raziskave ob obnovi vročevodnega omrežja na tem območju. Arheologi so odkrili del severnega grobišča rimske Emone, ki se je razprostiralo vzdolž ceste proti Celeji, današnjemu Celju. Raziskali so 23 grobov iz rimskega časa, od tega 22 skeletnih in enega domnevno žganega. V Mestnem muzeju Ljubljana bo do 8. novembra na ogled razstava Skrivnostni grob brez trupla – Emonska grobova iz Argentinskega parka.

Arheologinja Helena Bešter iz podjetja PJP, ki je vodila terenske raziskave, je povedala, da je bila »večina grobov brez pridatkov. Le v treh grobovih smo arheologi odkrili različne predmete, ki so bili del pokojnikove noše ali so bili v grob priloženi ob pogrebu. V nekaterih grobovih smo našli železne žeblje, ki pričajo, da je bil pokojni pokopan v krsti ali podobni leseni konstrukciji.«

Poleg terenskih posnetkov izkopavanj je na tokratni razstavi v zakladnici Mestnega muzeja mogoče videti predmete iz dveh grobov, ki so ju arheologi poimenovali grob 1 in grob 2.