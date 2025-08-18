Šišenskega stadiona Žak ni več

V nadaljevanju preberite:

Koprski Makro 5 Gradnje je pred dnevi dokončno porušil legendarni stadion Žak in tako začel dolgo načrtovano gradnjo sodobnega Atletskega centra Ljubljana, pomembnega za razvoj slovenske atletike. »Po več desetletjih bosta glavno mesto in osrednja Slovenija dobila najsodobnejši atletski objekt, ki bo izpolnjeval vse standarde svetovne atletike.« Tako je projekt nedavno za Delo opisal Primož Feguš, predsednik Atletske zveze Slovenije. Gre za trenutno največjo in najdražjo občinsko investicijo v šport, ocenjeno kar na 135,7 milijona evrov. Kaj prinaša sodobni center, kako se je projekt dražil in kako bo v Šiški po novem potekal promet.