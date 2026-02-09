Stanovalci Štepanjskega naselja gredo v tožbo

Na družbenem omrežju facebook so stanovalci tega dela Ljubljane delili povezavo do spletne strani Štepanjsko parkiranje, kjer si lahko preberejo, kakšna dokazila potrebujejo za vložitev tožbe proti MOL zaradi motenja posesti. Odvetniška pisarna Kovač in Zaletel bo, kot je navedeno, še do danes zvečer zbirala podpise pooblastil stanovalcev za pridružitev k tožbi. Danes ob 17. uri bodo podpise predali odvetnici, do jutri zjutraj pa še članom Iniciative za Štepanjsko naselje.

»Pred nekaj dnevi sem videl starejšo žensko iz Ulice Vide Janežičeve, ki so jo družinski člani nesli do taksija, ker je morala v bolnišnico. Hvala, MOL, za ta čudoviti novi režim!« Gre za zapis na facebook strani Štepanjsko naselje, kjer vse etažne lastnike in najemnike tega naselja tudi vabijo, »da MOL skupaj pokažemo, da jim ne bomo dovolili, da pometajo z nami in nam odrejajo nemogoče parkirne pogoje, za katere nas za nameček še drakonsko kaznujejo!«

Na nedavnem pogovoru z županom Zoranom Jankovićem stanovalci naselja niso dobili vseh odgovorov na vprašanja o rešitvi problematike parkiranja. FOTO: Leon Vidic

Odvetniški stroški okoli 6500 evrov

Za pridružitev k tožbi morajo stanovalci, v primeru, da ne sodelujejo kot celoten blok, izpolniti dva izvoda pooblastila za fizične osebe in prilogo (kot etažni lastniki) ali en izvod pooblastila in prilogo (kot najemniki). Stanovalci med drugim zahtevajo: začasno ukinitev parkirnega režima do ureditve zemljiškoknjižnih stanj, odstranitev parkomatov in potopnih stebričkov, omogočanje vstopa na območje s količkom brez administrativnih preprek in ukinitev sistema parkirnih dovolilnic.

Predstavniki Iniciative za Štepanjsko naselje so dopoldne v mestni hiši že vložili zahtevo za sklic zbora občanov ČS Golovec. FOTO: Voranc Vogel

Kot so navedli, so se po nedavnem sestanku z odvetniško pisarno Kovač in Zaletel stanovalci Štepanjskega naselja odločili za vložitev motenjske tožbe in tožbe za vznemirjanje lastninske pravice. Cilj je začasna ukinitev novega parkirnega režima do dokončne ureditve zemljiškoknjižnih stanj. Za vložitev tožbe potrebujejo od pet do deset prič iz različnih stavb, stroške pa so ocenili na okoli 6500 evrov. Kot pojasnjujejo, si bodo stroške etažni lastniki, ki bodo sodelovali v tožbi, razdelili: več ko se jih bo pridružilo tožbi, nižji bodo.

Predstavniki Iniciative za Štepanjsko naselje so danes dopoldne v mestni hiši že vložili tudi zahtevo za sklic zbora občanov četrtne skupnosti Golovec. Sklic zahtevajo od Mestne občine Ljubljana, na zboru občanov pa bodo predstavili predloge za rešitev težav s parkiranjem v Štepanjskem naselju. Zatrjujejo, da v naselju primanjkuje 956 parkirnih mest, hkrati pa so občino pozvali, naj ne odlaša z ukrepi in ne zavlačuje postopkov.

Z vložitvijo zahtevka za sklic zbora občanov prebivalci Štepanjskega naselja po besedah predstavnika iniciative Klemna Fajsa nočejo še enega županovega obiska, »kjer jim bo enostransko povedano, da se bo represija nadaljevala ne glede na vzdržnost sistema«, ampak jim to nudi formalen okvir, znotraj katerega bodo krajani sami neposredno demokratično predlagali in sprejeli odločitve o tem, kako bodo bivali v lastnem naselju.

Nov parkirni režim jim po njegovih besedah povzroča preglavice, ob tem pa je navedel, da imajo nekateri starejši težave z izpolnjevanjem obrazca za vstop v območje s količkom, internetna povezava do obrazca pa menda sploh ne dela.