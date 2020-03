FOTO:Stanovnika že upodablja kipar Frlic

Doprsni kip Janeza Stanovnika bodo odkrili na dan zmage, 9. maja.

Občina je izdelavo portreta zaupala akademskemu kiparju Metodu Frlicu.

Frlic se ukvarja z izzivom, kako v glino ujeti Stanovnikovo energijo.



Izziv bo ujeti Stanovnikovega duha

Doprsnim kipom dr. Francetu Bučarju in Stanetu Kavčiču se bo maja pridružil še kip Janeza Stanovnika. FOTO: Blaž Samec/Delo



Vsem nam je lahko za zgled

FOTO: Blaž Samec/Delo

Ljubljana – V Zvezi borcev za vrednote NOB so z odobravanjem podprli odločitev vodstva ljubljanske občine, ki na njihovo pobudo načrtuje postavitev doprsnega kipa nekdanjemu partizanu. Ta bo na Trgu narodnih herojev v bližini že obstoječih kipov Staneta Kavčiča in doktorja Franceta Bučarja., ljubljanski podžupan in predsednik komisije za postavitev javnih spomenikov, je povedal, da bo občina Janezu Stanovniku s partizanskim imenom Tine kot enemu najpomembnejših osebnosti, ki so sooblikovali slovensko narodnoosvobodilno pot do svobode, in za zasluge pri oblikovanju slovenske državne identitete postavila spomenik. Doprsni kip bo izdelal akademski kipar, ki se je že vneto lotil dela. Odkritje spomenika je predvideno za 9. maj, ko bodo Ljubljana, Slovenija in svet zaznamovali 75-obletnico zmage nad fašizmom.Čerin je dodal, da je občina lastnica zemljišča, na katerem bo postavljen doprsni kip, in da so Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) že zaprosili za soglasje. Očitno pa je pri tem projektu nastal »komunikacijski šum«., konservatorska svetnica na ZVKDS, je namreč sporočila, da zavod še ni prejel nobene vloge za izdajo pogojev oziroma kulturnovarstvenega soglasja.»Naročila Stanovnikovega portreta sem se razveselil, saj gre za osebo z zelo močnim značajem. Zaradi barve bom verjetno imel kakšno težavo pri oblikovanju njegovih brkov in las. Bela barva je namreč lahka in nima risbe, ko naložiš glino, ki je siva in težka in to potem deluje povsem drugače,« je povedal kipar Metod Frlic, ki je sicer tudi avtor doprsnih kipov Kavčiča in Bučarja.Oba bosta februarja umrlemu Stanovniku v prihodnje delala družbo ob stavbi državnega zbora. Frlic je dodal, da je oblikovne okvirje določil naročnik in da gre za realistično upodobitev. Po njegovem bo velik izziv ujeti tako Stanovnikovo energijo, ki jo je izžareval v vsakem trenutku, kot tudi podobo njegovega duha, ki so si jo ustvarili ljudje. Na vprašanje, ali predstavlja lik portretiranca težavo pri umetniški stvaritvi, je Frlic odgovoril, da Stanovnika osebno ni poznal, zato bo nekoliko težje ujeti prav njegovo značilno iskrivost.»Ponosen sem, da bomo v Mestni občini Ljubljana s postavitvijo spomenika našemu častnemu meščanu Janezu Stanovniku izkazali spoštovanje človeku z veliko začetnico, ki je s svojim delom pomembno prispeval k oblikovanju naše države. S svojimi prepričanji in zavzemanjem za spoštovanje vrednot narodnoosvobodilnega boja ter človeškega dostojanstva nam je lahko vsem za zgled,« je za Delo poudaril ljubljanski župan»Naredite vse, da tradicijo Zveze borcev (ZB) ohranimo, borci so največja in najstarejša veteranska organizacija in to morate ostati. Nobena druga organizacija ni krajevno tako razvejena kot ZB. Mnogi ne vedo, kaj so vrednote. Osvobodilna fronta (OF) je imela devet temeljnih točk in ZB je nadaljevanje dela OF.« Tako pa se Stanovnikovih besed spominja, zdajšnji predsednik borčevske organizacije, ko sta ga skupaj z generalnim sekretarjem21. januarja zadnjič obiskala. Janeza Stanovnika, ki je ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja deloval v vrhu slovenske politike in je zaslužen za prepoved tako imenovanega mitinga resnice v Ljubljani, so v začetku februarja z vsemi državniškimi častmi pokopali na ljubljanskih Žalah.