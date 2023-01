Staro sedežnico na Veliki planini bi zamenjali s sodobnejšo

V nadaljevanju preberite:

Do konca leta namerava podjetje Velika planina dvosedežnico Šimnovec zamenjati s sodobnejšo šestsedežnico. Zdaj poteka drugi javni razpis, saj so prvega razveljavili. Upravna enota Kamnik pa gradbenega dovoljenja za prepotrebni objekt še ni izdala. Podjetje Velika planina, ki je izključno v lasti kamniške občine, je bilo lani uspešno na javnem razpisu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Odobrili so mu sedem milijonov evrov evropskega in državnega denarja, ki ga mora porabiti do konca leta. V nadaljevanju preberite, zakaj je direktor podjetja Velika planina Tomaž Štefe razveljavil prvi javni razpis in kaj je ugotovil inšpekcijski pregled vseh žičniških naprav s katerimi upravlja družba.