Štepanjsko naselje kot opozorilo: nova pravila za parkiranje v soseskah

Mestni svetniki bodo na prihodnji seji, sklicani dan po parlamentarnih volitvah, 23. marca, po hitrem postopku odločali (in jo zagotovo tudi potrdili) o noveli odloka o urejanju prometa v MOL. Spremembe se obetajo predvsem na področju parkiranja v stanovanjskih naseljih. V številnih soseskah, kot je, denimo, Štepanjsko naselje, pa tudi na Fužinah, za Bežigradom (v soseski BS 3) in v Šiški, imajo stanovalci že več let težave s pomanjkanjem parkirnih mest. Zato občina uvaja nova pravila.