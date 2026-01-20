  • Delo mediji d.o.o.
    Ljubljana in okolica

    V Štepanjskem naselju pajki tudi danes odvažali avtomobile

    Poostreni nadzori novega parkirnega režima: prejšnji teden so kršitelje večinoma opozarjali, zdaj izrekajo globe in odrejajo odvoze vozil.
    FOTO: Boštjan Celec
    Galerija
    FOTO: Boštjan Celec
    Be. B.
    20. 1. 2026 | 12:37
    20. 1. 2026 | 13:08
    A+A-

    V Štepanjskem naselju in naselju Galjevica, kjer od minulega tedna velja nov parkirni režim, se nadaljujejo poostreni nadzori redarskih služb. V ponedeljek so ugotovili 76 kršitev ter izdali 68 odredb za odvoz vozil. Danes zjutraj je bil v skladu z napovedjo izveden ponovni poostren nadzor, pri katerem so ugotovili 47 kršitev ter izdanili 38 odredb za odvoz nepravilno parkiranih vozil, je na novinarski konferenci MOL potrdil Bojan Petek, vodja Odseka za redarstvo na Mestnem redarstvu MOL. V ponedeljek so  z vleko odpeljali 11 vozil, danes še osem.

    Kot je dejal, je bilo kršitev še več, a so se predvsem osredotočali na nepravilno parkiranje na zelenicah, pločnikih, intervencijskih poteh.

    Od 12. januarja je namreč v Štepanjskem naselju in naselju Galjevica 2 ob dolenjski železnici parkiranje plačljivo, na ljubljanski občini so od decembra ponudili možnost pridobitve brezplačne parkirne dovolilnice, ta bo veljala do 30. junija, nato pa bo za prvi avtomobil na leto znašala 60 evrov. Župan Zoran Janković je pred mesecem dni prebivalce tega dela Ljubljane pozval, naj to uredijo čim prej.

    Mnogi prebivalci naselja so, kot so v zadnjih dneh poročali nekateri mediji, razburjeni, vztrajajo, da plačljivo parkiranje ne bo rešilo parkirnega kaosa v naselju. Tudi pri Zvezi potrošnikov Slovenije so opozorili, da nov sistem zaračunavanja parkirnin v Ljubljani ni pošten. 

    Do 30. junija 2026 so parkirne dovolilnice za stanovalce so brezplačne (testno/poskusno obdobje), zato jih občina poziva, naj jih stanovalci čim prej prevzamejo.

    Po 30. juniju 2026: bodo dovolilnice plačljive – trenutno (novembra/decembru 2025) se kot orientacijska cena omenjajo okoli 60 € letno za prvo stanovanjsko dovolilnico.

    Kršitve pri istih voznikih

    Bojan Petek je dejal, da kljub rahlemu izboljšanju današnjega stanja v primerjavi z včerajšnjim stanje ocenjuje kot nezadovoljivo, saj se kršitve ponavljajo pri istih voznikih, zlasti zaradi parkiranja na zelenicah, pločnikih in intervencijskih poteh. Tudi če so si prebivalci uredili dovolilnice, parkiranje na nedovoljenih površinah, kot so zelenice in pločniki, ni dopustno. 

    Igor Novak, vodja sektorja parkirišč pri javnem podjetju LPT, je dodal, da sistem parkirnih dovolilnic v Ljubljani deluje že vrsto let, v Štepanjskem naselju pa so prejšnji teden izrekli zgolj opozorila, medtem ko so v zadnjih dveh dneh tudi odpeljali skoraj 20 vozil. Ob tem so včeraj izdali 46 obvestil o neplačani parkirnini in še 26 danes. Poudaril je, da so dovolilnice za stanovalce brezplačne do 30. junija, nato bodo stale 60 evrov na leto za prvo vozilo, in da cilj nadzora ni kaznovanje, temveč red in boljša kakovost bivanja. Po njegovih podatkih so v Štepanjskem naselju izdali že 2074 brezplačnih dovolilnic, na Galjevici pa 240.

    Jera Grobelnik, vodja Službe za lokalno samoupravo MOL, je pojasnila, da je bil nov režim po več javnih predstavitvah in anketah uveden na pobudo prebivalcev ter da gre za pilotni projekt, v katerem so poleg plačljivega parkiranja zagotovili tudi dodatna mesta in možnost nočnega parkiranja ob trgovinah.

    Od letos spremenjen režim parkiranja v Ljubljani

    Od 12. januarja so poenotili časovno plačevanje v vseh conah in na parkiriščih vse dni v tednu med 6. in 22. uro. Uvedli so tudi nočno tarifo na vseh plačljivih (oziroma belih) conah med 22. in 6. uro po enotni ceni dva evra na noč, medtem ko na parkiriščih in v parkirnih hišah ta znaša štiri evre na noč.

    Cena parkiranja v coni 1 tako od 12. januarja znaša 1,70 evra na uro. Cena ure parkiranja v coni 2 en evro, v coni 3 pa 0,70 evra. Na parkiriščih, kjer je možen mesečni najem parkirnega mesta, so se cene nekoliko povišale, medtem ko cene za najem parkirnega mesta v parkirnih hišah za stanovalce ostajajo enake. Zvišala se je tudi kazen oziroma cena nadomestila za neplačano parkirnino. Ta namesto 20 evrov znaša 30 evrov.

    Janković: Cilj je izboljšati kakovost življenja

    Župan je ob tem poudaril, da gre za šestmesečno testno obdobje, po katerem bo – konec junija – slika razmer jasnejša; po njegovih besedah ima okoli 90 odstotkov stanovanj lastna parkirna mesta, ob odpravi dnevnih migracij pa naj bi bilo v Štepanjskem naselju na voljo okoli 25 odstotkov več prostih mest.

    Ob tem je izpostavil izkušnje iz Kosez in Šiške, kjer so bile spremembe sprva deležne kritik, danes pa pritožb skoraj ni več, ter poudaril, da je cilj ukrepov izboljšanje kakovosti bivanja, zmanjševanje števila avtomobilo. Dodal je, da pravila morajo biti za vse enaka, da parkiranje na zelenicah ostaja nedopustno in da se pa zasebnih parkirišč mestni sistem ne dotika.

    Zveza potrošnikov Slovenije ima po njegovih besedah pravico do kritike, da pa so v primerjavi z vsemi drugimi zasebnimi parkirišči še vedno zelo poceni. Ob vprašanjih glede nočnih tarif se je na novinarska vprašanja prav tako odzval z besedami, da morajo biti pravila enaka za vse. Prihodnji teden, 29. januarja, je predvideno, da bo osebno na terenu v Štepanjskem naselju, kjer bo na voljo za pogovor s prebivalci.

    FOTO: Jure Eržen
    FOTO: Jure Eržen

    V ljubljanske šole prihodnje leto 2633 prvošolcev, generacije vse manjše

    Vpis prvošolčkov letnika 2020 v ljubljanske osnovne šole bo potekal v drugem tednu februarja, je pojasnila Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne občine Ljubljana, pri čemer bo v prvi razred predvidoma vpisanih 2663 otrok, kar pomeni manjšo generacijo in več kot 300 otrok manj, kot je devetošolcev, ki letos zapuščajo osnovne šole; končno število lahko še nekoliko vplivajo odlogi vpisa. Mag. Mateja Urbančič Jelovšek, vodja aktiva ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol in ravnateljica OŠ Majde Vrhovnik, staršem svetuje, naj otroke vpisujejo v šolo v svojem okolišu, saj Ljubljana razpolaga s 47 osnovnimi šolami, vse pa so kakovostne in imajo svojo identiteto.

    Župan Zoran Janković je ob tem poudaril, da mesto 33 odstotkov proračuna namenja predšolski in šolski vzgoji, da letos zaključujejo novogradnji vrtcev Galjevica in Trnovo, do 1. septembra pa bodo po prenovi vrata odprle tudi osnovne šole Danile Kumar, Šuštaršič in Prule, medtem ko se bodo 1. julija začela dela na OŠ Kette, leta 2027 pa je predvidena še prenova OŠ Majde Vrhovnik. Ob tem je izpostavil, da Ljubljana od oktobra 2023 ni zvišala cen vrtcev, kljub demografskemu upadu, ter poudaril pomen bližnje šole, prvega šolskega dne in vrednot, kot so prijateljstvo, tovarištvo in solidarnost, pri čemer je dodal, da se je Ljubljana iz zgledov severnih držav razvila v okolje, kamor danes po znanje prihajajo tudi iz Skandinavije.

    FOTO: Črt Piksi
    FOTO: Črt Piksi

    Vprašanje Križank

    Na začetku januarja je civilna iniciativa Varuhi Plečnikovega izročila opozorila na problematiko v zvezi s Križankami. Srž problema je v sistemskem zanemarjanju in netransparentnem upravljanju Križank, kulturnega spomenika državnega pomena, ki se po njihovem mnenju postopno podreja ozkim, predvsem komercialnim interesom, povezanih s Festivalom Ljubljana.

    Opozarjajo na odlašanje nujnih vzdrževalnih in konservatorskih posegov, odločanje za zaprtimi vrati ter prizadevanja, da bi kompleks postal pretežno prireditveni oziroma servisni prostor, kar je v nasprotju s Plečnikovo vizijo Križank kot odprtega, javno dostopnega prostora vzgoje, izobraževanja in kulture. Posebej izpostavljajo ogroženost trajne prisotnosti Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, ki jo razumejo kot ključen del nesnovne kulturne dediščine, ter svarijo, da bi izguba javnega značaja in vsebinske raznolikosti Križank pomenila dolgoročno kulturno in družbeno škodo.

    Župan Janković je pojasnil, da bodo o tem razpravljalo prihodnjo sredo, 28. januarja; povabil je vse strani, da bodo soočili stališča.

    image_alt
    Ali župan Janković res razprodaja Križanke?

    LjubljanaparkiranjeMOLŠtepanjsko naseljeKrižanke

