V Štepanjskem naselju uničili tri parkomate, škode za več tisoč evrov

V Štepanjskem naselju, ki je v zadnjem mesecu postalo vroča točka nezadovoljstva zaradi uvedbe plačljivega parkiranja oziroma spremembe parkirnih režimov, prejšnji teden pa je tja odšel tudi ljubljanski župan Zoran Janković, je ponoči neznani storilec poškodoval tri parkomate, kar je povzročilo škodo v višini več tisoč evrov, poroča portal 24ur.com.

Prebivalci so okrog pol enih ponoči slišali močan pok, ki je prebudil številne prebivalce naselja. Po informacijah, ki jih navaja 24ur.com, so bili poškodovani parkomati na ulici Polonce Čude, Škerjančevi ulici in Jakčevi ulici 5.

Na Škerjančevi parkomata ni več.

Ljubljanski policisti so potrdili, da preiskava še poteka, vendar niso razkrili podrobnosti o storilcu. Poškodovani parkomat na Jakčevi ulici je bil že pred tem enkrat uničen, ko so ga posprejali z barvo in potrgali žice.

Pred Škerjančevo parkomata ni več. FOTO: Bralec

Nov sestanek v ponedeljek

Policija je potrdila, da nadaljuje preiskavo in zbira obvestila o kaznivem dejanju poškodovanja tuje stvari, pri čemer bo pristojno državno tožilstvo obveščeno o ugotovitvah.

To dejanje je del večjih napetosti v naselju, kjer od sredine januarja velja novi parkirni režim, ki je razburil prebivalce. Kljub njihovemu nezadovoljstvu pa Janković vztraja pri ukrepih, saj je po njegovem mnenju v naselju preveč vozil. Danes ima ljubljanski župan novinarsko konferenco, kjer bo komentiral tudi aktualno dogajanje, je pa po četrtkovem burnem srečanju v Štepanjskem naselju za ponedeljek sklical nov sestanek, piše N1. Nov sestanek je namenjen le za prebivalce Bilečanske ulice.

Sestanek bo potekal prihodnji ponedeljek ob 16. uri, in sicer v veliki sejni dvorani v mestni hiši. Mestna občina je v vabilu zapisala, da »bo, kot je župan obljubil na terenskem sestanku, zaradi boljše in učinkovitejše komunikacije tokratni sestanek potekal v dvorani«.

V stavbi četrtne skupnosti Golovec JE potekal pogovor med županom Jankovićem in stanovalci Štepanjskega naselja zaradi preurejenega parkirnega režima. FOTO: Leon Vidic

Minuli četrtek je Janković obiskal Štepanjsko naselje, kjer se je sestal s prebivalci, ki so zaradi novega parkirnega režima izrazili nezadovoljstvo. Župan najprej prišel pred stavbo Četrtne skupnosti Golovec, kjer ga je pričakala množica razburjenih stanovalcev. Zaradi mraza in pomanjkanja prostora je srečanje preselil v notranjost, kjer pa ni bilo dovolj prostora za vse prisotne, tako da so morali nekateri čakati na zunanjih temperaturah.

FOTO: Leon Vidic

Napovedal sto dodatnih parkirnih mest

Stanovalci so opozarjali na nevzdržne razmere, saj so zaradi premajhnega števila parkirnih mest pogosto kaznovani ali pa so njihova vozila odpeljali zaradi nepravilnega parkiranja.

Civilna iniciativa je predstavila svoje zahteve, med katerimi je bila tudi odprava plačljivega parkiranja, vendar Janković na te zahteve ni bil pripravljen, saj je napovedal le dodatnih sto parkirnih mest in vztrajal pri obstoječem parkirnem režimu. Srečanje se je končalo z negodovanjem in žvižgi s strani stanovalcev.