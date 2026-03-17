MOL zavrača očitke: Odlok ureja bolj pravično parkiranje

Na Mestni občini Ljubljana so kritični do izjav Iniciative Štepanjsko naselje, da namerava župan Zoran Janković s spremembo odloka o urejanju prometa kaznovati vse, ki oporekajo njegovemu parkirnemu režimu. »Odlok gre v smeri iskanja čim bolj pravične možnosti za stanovalce naselja in drugih sosesk,« je zatrdila Jera Grobelnik iz občine.

»Kar žalosti, je, da je njihova retorika še vedno precej hujskaška, navajajo polovične resnice in s tem zavajajo ne samo svojih občanov, ampak širšo javnost,« je navedbe Iniciative Štepanjsko naselje na današnji redni novinarski konferenci župana Jankovića komentirala vodja občinske službe za lokalno samoupravo Grobelnikova.

Kot dejstvo je izpostavila, da parkirnih mest ni dovolj za vse, a so na občini prepričani, da je sistem dovolilnic, ki sicer ne zagotavlja parkirnega mesta, ampak ga omogoča, pravilen.

»Sledi in skuša najti red, ki daje absolutno prednost parkiranju stanovalcev določene soseske. Vsi ostali, ki prihajajo v naselje, pa naj parkirnino plačajo ali se poslužujejo drugih prevozov, ki so predvsem v Štepanjskem naselju tudi zelo dostopni,« je dejala.

Dotaknila se je tudi trditev predstavnikov civilne iniciative, da v Štepanjskem naselju ne vlada kaos, kot to predstavljajo nekateri. »Prav na njihovih družbenih omrežjih najdemo fotografije avtomobilov, za katere civilna iniciativa zatika obvestila Ne parkirajte na zelenicah, za zaparkirane intervencijske poti pa imajo celo izgovor, da se to dogaja samo ponoči. Ali je to kaos ali ne? Predvsem pa, ali se res intervencije dogajajo samo podnevi?« je dejala Grobelnikova.

Toliko parkirnih mest, kolikor si ljudje kupujemo avtomobilov, ni

Po njenih besedah je vse več posameznikov, ki podpirajo oziroma vidijo dobronamernost ukrepov, ki jih župan z ekipo izvaja v Štepanjskem naselju in jih napoveduje tudi za druge soseske. »Le na tak način bomo dejansko uredili problematiko, saj je dejstvo, da toliko parkirnih mest, kolikor si ljudje kupujemo avtomobilov, ni,« je ponovila.

Kot je dodala, zbor občanov, ki bo 20. maja v Štepanjskem naselju, ni namenjen samo predstavnikom civilne iniciative, ampak vsem, ki imajo volilno pravico na območju četrtne skupnosti in bodo lahko izrazili tudi podporo oziroma predloge za rešitev.

Mestni svet bo predlog spremembe odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana obravnaval na ponedeljkovi seji.

Kot je dejal župan Zoran Janković, na občini čakajo na odločitev sodišča glede njihovega ugovora na odločitev okrajnega sodišča, ki je z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. Do odločitve pa je predstavnike civilne iniciative pozval, naj sami naredijo red v naselju in za to prevzamejo odgovornost.