Študenti so morali iz domov

Ljubljana

- Po tem ko je vlada sprejela odlok, po katerem je prepovedala zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, so v javnem zavodu Študentski dom v Ljubljani včeraj obvestili študente, naj se do danes opoldne vrnejo domov oziroma zapustijo študentske sobe. Sporočili so, da lahko ostanejo samo tisti, ki imajo v študentskem domu prijavljeno stalno prebivališče, so študentska družina ali tuji študenti.Da jih je bila večina v zadnjih nekaj dneh v samoizolaciji v svojih sobah, so ob tem zapisali v facebook skupini Akademski kolegij študentom, saj je Ljubljana žarišče epidemije, morebitnih okužb s koronavirusom pa niso hoteli prenašati v domače kraje. Veliko jih je tudi takih, so zapisali, ki jim je študentski dom edini dom in bodo zaradi ukrepa pristali na cesti. Vlado so zato pozvali, naj ukrep še enkrat premisli, »sicer bomo spet prisiljeni zgraditi mesto kar pred parlamentom«, kot so konec januarja na Trgu republike postavili stanovanjsko naselje iz kartonastih škatel.Da se približno deset odstotkov študentk in študentov ob odloku srečuje z nastanitvenimi težavami, odgovarjajo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Rešujejo jih, kot pravijo, individualno z vodstvom domov, pri tem sodelujejo s civilno zaščito. »Strokovne službe so izdale navodilo za študentske domove, v katerih je zapisano, da naj študenti z akutno okužbo dihal ali z značilnimi znaki okužbe Covid-19 ostanejo v študentskem domu predvidoma najmanj 14 dni oziroma dlje, če imajo še bolezenske znake akutne okužbe dihal. Enako velja za študente, ki jim je bila zaodrejena karantena,« še pravijo na ministrstvu.Pravnica Barbara Rajgelj s fakultete za družbene vede pri tem opozarja, da je ukrep v delu, ko gre za bivanje študentov, protizakonit, saj posega v več ustavno zagotovljenih pravic stanovalcev. Bivanje študentov, pojasnjuje, ni enako kot zbiranje. Takšen ukrep je po njenem mogoče izpeljati, denimo, v jedilnici študentskega doma, ne more pa se z njim poseči v študentske sobe, ki so zasebni prostori, v katerih bivajo študenti.